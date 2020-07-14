BM Gıda ve Tarım Örgütü: Covid-19 nedeniyle 132 milyon kişi daha açlıkla karşı karşıya
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BBC

BM Gıda ve Tarım Örgütü: Covid-19 nedeniyle 132 milyon kişi daha açlıkla karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından hazırlanan bir rapora göre, Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl içinde dünya genelinde kronik açlık çekenlerin sayısında 83-132 milyon arası artış görülebilir.

BM Gıda ve Tarım Örgütü: Covid-19 nedeniyle 132 milyon kişi daha açlıkla karşı karşıya
14.07.2020 15:32 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:00

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından hazırlanan bir rapora göre, Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl içinde dünya genelinde kronik açlık çekenlerin sayısında 83-132 milyon arası artış görülebilir.

FAO'nun yıllık "Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu" raporunda bu yıl Covid-19 pandemisinin etkilerine de yer verildi.

Rapora göre dünya genelinde halen 690 milyon kişi kronik açlık çekiyor. Dünyada açlık çekenlerin ortalaması yüzde 8.9 iken, bu oran Afrika'da yüzde 19.1'e varıyor.

Covid-19 nedeniyle gıda güvenliği ve beslenme sorunlarının daha da artması, olağan dışı ülke ve nüfus gruplarında da gıda güvenliği sıkıntılarının baş göstermesi bekleniyor.

Covid-19'un etkilerinin henüz tam olarak bilinmediğini vurgulayan FAO, mevcut ekonomik küçülme senaryolarına göre bu yıl içinde salgın nedeniyle yetersiz beslenenlerin sayısında 83-132 milyon arası artış görülebileceğini belirtti.

Raporda, "Covid-19'un halkların beslenme durumuna etkilerini kanıtlamak için henüz çok erken olsa da, pandeminin hassas durumdaki hanelerde her türlü yetersiz beslenme şeklini artırması bekleniyor" denildi. Bu durumun sebepleri arasında, gıda tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar, tüketicilerin hareketlerinin kısıtlanması, özellikle ithalata bağımlı ülkelerde fiyat artışları, iş ve gelir kaybı, uzun raf ömürlü ancak besleyiciliği düşük gıdalara yönelinmesi, okulların kapanması nedeniyle çocukların okul yemeklerinden mahrum kalması gibi etkenler sayıldı.

Raporda, "Dünya, 2030'a kadar Sıfır Açlık hedefine ulaşma yolundan uzakta. Mevcut eğilimler sürerse 2030'da açlık çeken insan sayısı, dünya nüfusunun yüzde 9.8'ine denk gelen 840 milyon seviyesini aşacak. Covid-19 pandemisinin olası etkileri hesaba katılmadan bu bile alarm verici bir senaryo" denildi.

2 milyar kişi güvenli gıdaya erişemiyor

Rapora göre dünya genelinde yaklaşık 2 milyar kişi şiddetli ya da orta seviyede gıda güvensizliği içinde yaşıyor. Güvenli, besleyici ve yeterli gıdaya düzenli erişimi olmayan bu insanların çoğunluğu Asya ve Afrika kıtalarından.

Asya'da 1.03 milyar kişi, Afrika'da 675 milyon kişi, Latin Amerika ve Karayiplerde 205 milyon kişi, Kuzey Amerika ve Avrupa'da 88 milyon kişi, Okyanusya'da 5.9 milyon kişi şiddetli ya da orta derecede gıda güvensizliği sorunu yaşıyor.

Dünya genelinde bu sorun kadınlar arasında daha yaygın görülüyor.

BBC
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