"Bize demokrasi dersi vermeye kalkanlara hukukla yaklaşacağız"

25.10.2019 20:46

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bize demokrasi dersi vermeye kalkanlara, bize insan hakları dersi vermeye kalkanlara, tıpkı bugüne kadar olduğu gibi inadına sevgiyle inadına hukukla inadına adaletle yaklaşacağız." dedi.

Valilik ve Süleymanpaşa Belediyesi ziyaretinin ardından, İsmet İnönü Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Tekirdağ İl Danışma Meclisi toplantısına katılan Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, Tekirdağ'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kasapoğlu, son günlerde ülke olarak sporda çok güzel başarılar elde edildiğini belirterek, "Jimnastikte İbrahim kardeşimizin başarısıyla gururlandık. Voleybolda kızlarımız şampiyonluğu kıl payı kaybetti. Boksta kızlarımız şampiyonluk kazandı. Bu yüzden kadınlarımızın sporda öncü olması lazım. A Milli Futbol Takımı'mız önce Fransa'yı Konya'da yendi, sonra Arnavutluk'u yendik, Fransa ile berabere kaldık, önümüzdeki maçta İzlanda'yı yeneceğiz. Euro 2020'ye hep birlikte gideceğiz." diye konuştu.

"Bu şanlı bayrağı ilelebet böyle dalgalandıracağız"

Türkiye'nin, sporun her branşında başarılı bir yıl geçirdiğini ifade eden Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Sporcularımız her başarıdan sonra Barış Pınarı Harekatı'nda bizler için mücadele eden kahraman Mehmetçiğimize güzel bir şekilde selam yolluyor. Mehmetçiğimize durulan bu selamlardan birileri rahatsız oldu. Konu başka yere çekilmeye çalışıldı. Dünyada zulmü, dünyada karanlığı inşa edenler rahatsız oldu. Onlar bizim aydınlığın, bizim adaletin, bizim zulme karşı merhametin temsilcisi olduğumuzu biliyorlar ama bilmemezlikten geliyorlar. Milletçe hep birlikte şuna şahit olduk ki ne onların bu iki yüzlülüğü ne koydukları engeller hiçbir şekilde ne Mehmetçiğimizi oradaki terör yuvalarını temizlemekten ne de spordaki başarılarımızdan alıkoydu."

Bakan Kasapoğlu, milletçe bir ve beraber olarak daha çok çalışacaklarını vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"İnşallah 2023 için, 2024 için liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile yarışmaya daha güçlü gireceğiz. Bugüne kadar şanlı ecdadın yazdığı şanlı tarihe yeni hikayeleri hep birlikte ekleyeceğiz. Bize demokrasi dersi vermeye kalkanlara, bize insan hakları dersi vermeye kalkanlara, tıpkı bugüne kadar olduğu gibi inadına sevgiyle inadına hukukla inadına adaletle yaklaşacağız. İnşallah bu şanlı bayrağı ilelebet böyle dalgalandıracağız."

Toplantının ardından Kasapoğlu, Tekirdağ Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA