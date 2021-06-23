Bitlis'te tekstil atölyelerinde çalışanlara Kovid-19 aşısı yapıldı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde tekstil atölyelerinde çalışanlara, mobil ekiplerce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı uygulanıyor.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde tekstil atölyelerinde çalışanlara, mobil ekiplerce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı uygulanıyor.

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci, yeni yaş ve meslek gruplarının sisteme tanımlanmasıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçedeki tekstil atölyelerine giden mobil sağlık ekipleri, isteyen çalışanların Kovid-19 aşılarını yapıyor.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yunus Taşdemir, gazetecilere, amaçlarının sırası gelenlere aşıyı ulaştırarak bir an önce toplumun salgından kurtulmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Aşılama sürecinin salgının en önemli aşaması olduğunu belirten Taşdemir, şunları kaydetti:

"Bunun için aşı hakkı tanımlanan kişilerin en kısa zamanda devlet hastanemiz, aile sağlığı merkezlerimiz ve ilçe sağlık müdürlüğümüze başvurmalarını bekliyoruz. Salgını bitirme konusunda en güçlü kozumuz olan aşı ile eski normallerimize artık çok daha yakınız. En kısa sürede en fazla kişiye ulaşmak için mobil ekiplerimiz hem köy köy dolaşıyor hem de toplu çalışılan yerlerde çalışanların iş gücü olmadan yerinde aşılıyoruz. Tüm halkımızı sağlık merkezlerimize başvurarak aşı olmaya davet ediyoruz."

İlk doz aşısını olan Ömer Faruk Nur ise "Bu uygulama bizler için güzel oldu. Daha rahat çalışacağız. Aşı olmayı bekliyorduk. Sağlık çalışanlarımız gelerek aşımızı yaptı. Hepsine teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filit Gülelçin