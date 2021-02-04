Bitlis'te mandalar kaplıca suyuyla temizleniyor
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Bitlis'te mandalar kaplıca suyuyla temizleniyor

04.02.2021 11:19 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:22
Bitlis'te mandalar kaplıca suyuyla temizleniyor

Bitlis'in Güroymak ilçesinde manda yetiştiricileri, kışın ahırlarda kirlenen hayvanlarını belirli aralıklarla götürdükleri kaplıcada yıkıyor.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde manda yetiştiricileri, kışın ahırlarda kirlenen hayvanlarını belirli aralıklarla götürdükleri kaplıcada yıkıyor.

İlçeye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Budaklı köyündeki 40 derece sıcaklıkta suyun çıktığı Budaklı Kaplıcası, yazın şifa arayanların, kışın da manda ve atlarını yıkamak isteyen köylülerin uğrak yeri oluyor.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu köyde dışarıya çıkarılamadıkları için ahırlarda kirlenen mandalar, daha sağlıklı olmaları ve süt verimi için belli aralıklarla kaplıca suyunda yıkanıyor.

Sıcaklığın sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede, etrafı karla kaplı kaplıcaya getirilen manda ve atların buharların yükseldiği suda yıkanması renkli görüntüler oluşturuyor.

Fotoğraf tutkunları da hayvanların yıkanmasını ve dondurucu soğuğa aldırmadan manda ve atların üzerinden takla atarak suya dalış yapan gençleri görüntülemek için yılın bu dönemlerinde köye akın ediyor.

"Çok soğuk günlerde hayvanları getirmiyoruz"

Köy sakinlerinden Ömer Faruk Azbay, AA muhabirine, kış boyunca ahırda kalan hayvanların verimini artırmak ve temizlenmelerini sağlamak için haftada iki gün kaplıcaya geldiklerini söyledi.

Sıcak suyun hayvanlara iyi geldiğini, verimlerinin arttığını belirten Azbay, "Soğuk hava gebe olan mandalara zarar veriyor. Bu nedenle daha çok havanın güneşli olduğu günlerde geliyoruz. 20 mandamız var. Onları yıkayıp temizliyoruz. Köyümüzde bin manda var. Bu nedenle belli aralıklarla geliyoruz." dedi.

Muhammed Tören ise kaplıcada güzel vakit geçirdiklerini ifade ederek, "Buradaki sıcak su çok faydalı. Birçok ilden insanlar buraya geliyor. Fotoğraf sanatçıları sürekli burada fotoğraf çekiyor. Hava güneşli olduğunda hayvanları kaplıcaya getiriyoruz. Suda 2-3 saat kaldıktan sonra eve götürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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