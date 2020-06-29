Bitexen Kullanıcı Verileri Çalındı mı? İşte Açıklama! Son zamanlarda sosyal medya platformları üzerinde Bitexen kullanıcılarının kimlik görüntüleri dahil olmak üzere birtakım kişisel verilerinin çalındığı iddia ediliyor.

Son zamanlarda sosyal medya platformları üzerinde Bitexen kullanıcılarının kimlik görüntüleri dahil olmak üzere birtakım kişisel verilerinin çalındığı iddia ediliyor. Nitekim söylentilerin güçlenmesine yardımcı olan bazı görüntülerle karşılaşmamız da mümkün. Peki bu iddialar gerçeği yansıtıyor mu? Bitexen kullanıcı verileri hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Bitexen Kullanıcı Verileri Güvende mi?

Söz konusu şey güvenlik açıkları olduğunda bu durumun küçük işletmelerden milyar dolarlık işletmelere kadar herkesi tehdit ettiğini hatırlatmamız gerekiyor. Nitekim birkaç gündür Bitexen kullanıcılarının verilerinin çalındığına yönelik bazı kritik iddialar ile karşılaşıyoruz. Peki ama bu iddiaların doğruluk payı var mı?

Başka yanlış duyumlara itibar etmeyiniz. Sevgiler

— bitexen (@bitexencom) June 26, 2020

Bir kullanıcının Twitter üzerinden sorduğu "Kimlik bilgilerimiz güvende mi?" sorusuna yanıt veren Bitexen, "Başka ve yanlış duyurulara itibar etmeyiniz. Sevgiler." yanıtını verdi. Şirket, başka bir kullanıcıya verdiği yanıtta da "Gerçekliği yansıtmayan ve yanlış yönlendirme yapan hesaplar incelemeye alınmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yani şu aşamada kimlik bilgilerinin çalındığı iddiasının doğru gözükmediğini söyleyebiliriz. Olası gelişmeler oldukça sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz.

Bitexen Nedir?

Bitexen, Bitexen Teknoloji AŞ tarafından geliştirilen çevrim içi kripto alım - satım platformudur. Şirket, İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent'te Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı olan Bitexen Ticaret AŞ, 2.210.000 TL ödenmiş sermaye ile hizmet vermektedir.

Kaynak: Tamindir