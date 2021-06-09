BIST100 yüzde 0.16 artışla başladı, dolar 8.60 lirada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BIST100 yüzde 0.16 artışla başladı, dolar 8.60 lirada

BIST100 yüzde 0.16 artışla başladı, dolar 8.60 lirada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe, yüzde 0.16 artışla 1,449.85 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe, yüzde 0.16 artışla 1,449.85 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.21 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.20 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.04 eksideydi.

ABD enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararının açıklanacağı günün öncesinde, küresel piyasalarda başlıca para birimleri karşısında hafif yükselen dolar, iç piyasada yeni güne de 8.60 lira düzeyinde başladı.

Yükselen emtia fiyatlarının etkisiyle, Çin'deki ürünlerin fabrika çıkış fiyatları Mayıs'ta yıllık yüzde 9.0 ile, son 12 yılın en yüksek düzeyinde yükseldi. Analistlere göre, Covid-19 kaynaklı krizden çıkış için alınan önlemler, küresel enflasyonu aşırı beslediği için, merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırarak ekonomik toparlanmayı frenleyebilirler.Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) erken saatlerde 392/396 düzeyindeydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.5991 lira ve en yüksek 8.6223 lirayı gördükten sonra, 8.60 – 8.61 lira aralığında,euro en düşük 10.4864 lira ve en yüksek 10.5076 lirayı gördükten sonra, 10.48 – 10.49 lira aralığında,sterlin en düşük 12.1753 lira ve en yüksek 12.2181 lirayı gördükten sonra 12.20 – 12.21 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21711 - 1.21853 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21772 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının dün "karışık bir seyir" izlediğine işaret edilerek, şöyle denildi: "Makroekonomik veri akışı dünya ekonomisindeki toparlanmayı teyit etse de Perşembe günkü ABD Mayıs enflasyon verilerine kadar piyasanın verilere tepkisi sınırlı kaldı. Dünya Bankası küresel görünüme dair beklentilerini iyileştirirken, toparlanmanın düzensiz olduğuna dikkat çekti. ABD'de Nisan ayı açık iş verileri rekor seviyede gelirken, Euro Bölgesi'nin 2021 ilk çeyrek büyüme verileri yukarı yönde revize edildi. "Almanya yatırımcı güven endeksi (Zew) Haziran'da hafif geriledi. Pek çok resmi kuruluşun internet sitesindeki kesintiler siber saldırı kaygılarına yol açarken, gün içinde finansal piyasalarda dalgalı bir seyir gözlendi. "Öte yandan, ülkeler salgını sınırlamaya dönük kısıtlama tedbirlerini gevşetmeye devam etti. Günü ABD 10 yıllık tahvil faizi 4 baz puanlık düşüşle yüzde 1.53'ten tamamlarken, dolardiğer gelişmiş ekonomilerin para birimleri karşısında bir miktar güçlenerek kapadı. "Gelişmekte olan ekonomilerin para birimlerinde ise ayrışan performanslar gözlendi. MSCI gelişmekte olan ekonomiler hisse senedi endeksi yüzde 0.2 gerilerken, MSCI dünya hisse senetleri endeksi yatay kaldı. Altın fiyatları hafif gerilerken, Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1.0 yükselişle 72.2 dolardan kapandı."Bu küresel arka planda yurtiçi finansal varlıklar bir miktar toparlandı. Önceki gün olduğu gibi Hazine'nin dünkü iç borçlanma ihalelerinde faizler yükselirken, Mayıs ayı ihracat iklim endeksinde iyileşme sürdü. "Borsa İstanbul 100 gösterge endeksi yatay kapanırken, gösterge 30 endeksinde yüzde 0.1'lik sınırlı yükseliş kaydedildi. TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.2 oranında değer kazanırken, ülke risk primi ve uzun vadeli TL ve dolar cinsi faizler bir miktar geriledi."Yeni güne küresel piyasalar dünden kalan eğilimlerle başlangıç yaptı. Çin'in Mayıs ayı enflasyonu karışık bir tablo ortaya koyarken, ABD 10 yıllık faizi son bir ayın en düşük seviyesinde seyrederek bazı riskli varlıkları destekliyor. "Günün ilerleyen saatlerinde jeopolitik gelişmeler, salgın ve aşılama ile ilgili haberlere ek olarak Kanada Merkez Bankası (BoC) faiz kararı takip edilecek. "Yurtiçinde veri gündemi sakinken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel eğilimler

ve ekonomi dışı gelişmelere yönelik haber akışının belirleyici olabileceği öngörülüyor."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Altının kilogramı 523 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 523 bin 500 liraya geriledi
Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta'dan Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarına yalanlama
Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta'dan Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarına yalanlama
Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Ziya Selçuk Muharrem İnce Memduh Büyükkılıç
Magazin Sarp Akkaya Seren Serengil Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Enes Ünal Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Aziz Yıldırım Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BIST100 yüzde 0.16 artışla başladı, dolar 8.60 lirada - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 10:28:15. #1.16#

title