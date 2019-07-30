BİST100 güne yüzde 0.14 artışla başladı, dolar 5.60 lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.14 artışla 103 bin 519 puanda başladı. Endeks Pazatesi gününü yüzde 0.52 artışla 103 bin 373 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne 0.27 artışla 150 bin 84 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.41 ve yüzde 16.1 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.5882 lira ve en yüksek 5.6231 lirayı gördükten sonra, 5.60 - 5.61 lira aralığında,

euro en düşük 6.2301 lira ve en yüksek 6.3149 lirayı gördükten sonra, 6.23 – 6.24 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.7981 lira ve en yüksek 7.8761 lirayı gördükten sonra 6.80 – 6.81 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Gelişmekte olan ülke fonlarından çıkış devam ediyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde gelişmekte olan piyasalardan uyarı sinyalleri geldiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

"Fed'in 10 yıl aradan sonra faizleri indirmeye başlamasına ve ABD hisse senetlerinde yeni zirvelere rağmen MSCI gelişmekte olan ülke hisse senedi endeksi son üç ayda yüzde 3.0 değer kaybetti. Daha da önemlisi ABD merkezli gelişmekte olan ülke ETF'lerinden son haftalarda istikrarlı bir çıkış görülüyor.

"Gelişmekte olan piyasalara yönelik risk iştahında genele yaygın bir bozulma söz konusu değil. 2018 yılında ağır darbe alan Arjantin (+yüzde 45) ve Türkiye (+yüzde 18) hisse senetleri son üç ayda en çok kazandıran varlıklar olarak öne çıkıyor.

"Türkiye varlıkları özellikle Temmuz ayındaki performansıyla dikkat çekiyor. MSCI Türkiye Temmuz ayında yüzde 12 yükselişle açık ara önde gidiyor. Döviz piyasası, yerel tahviller, CDS ve euro-tahvillerde de benzer bir tablo görülüyor.

"Bugün saat 11.00'de Ekonomi Maliye Bakanı Albayrak'ın basın toplantısı ve saat 14: 00'te bankaların Haziran ayı konsolide sonuçları izlenecek."

Kaynak: DHA

- İstanbul