Bisiklet hırsızı yakalandı Gaziantep'te bir apartmandan bisiklet çalan şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep'te bir apartmandan bisiklet çalan şüpheli şahıs yakalandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Burak Mahallesinde bir apartmandan bisiklet çalan M.K. isimli şüpheli şahıs tespit ederek yakaladı. Şahsın çaldığı bisiklet ise ekipler tarafından sahibine tekrar teslim edildi.

Şüpheli şahıs M.K. yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA