Birleşik Krallık'ta son 50 yılın en büyük yerel seçimi
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Birleşik Krallık'ta son 50 yılın en büyük yerel seçimi

Birleşik Krallık'ta son 50 yılın en büyük yerel seçimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Birleşik Krallık genelindeki yerel seçimlere sağlanan büyük katılımın ardından son 50 yılın en büyük seçiminin kayıtlara geçtiği belirtildi.

Birleşik Krallık genelindeki yerel seçimlere sağlanan büyük katılımın ardından son 50 yılın en büyük seçiminin kayıtlara geçtiği belirtildi.

Birleşik Krallık'a bağlı İngiltere, İskoçya ve Galler'de halk, yerel yetkilileri seçmek sandık başına gitti. Yaklaşık 48 milyon seçmenin katıldığı seçimlerin son 50 yılın en büyük seçimi olduğu belirtilirken, Galler'de ise 16 yaş ve üstü gençlerin ilk kez oy kullanma şansına sahip olduğu ifade edildi. Covid-19 salgının gölgesinden yapılan seçimlerde, vatandaşlara maske takmaları ve kendi kalemlerini yanında getirmeleri istendi.

Yerel saatle 07: 00'da açılan seçim sandığı bu akşam 22: 00'da kapanacak. Seçimler ile İngiltere'de yaklaşık 5 bin yerel yetkili, İskoç Parlamentosunda 129, Galler Parlamentosunda ise 60 yerel yetkilinin seçileceği bildirildi. Seçim kadrosundaki sayılara göre, 39 adayın Polis ve Suç Komiserliğine, 13 adayın doğrudan seçilmiş belediye başkanlığına, 25 kişinin Londra Meclisi'ne ve 1 kişinin ise Birleşik Krallık Parlamentosuna seçileceği belirtildi. Korona virüs kısıtlamaları nedeniyle, oy sayma işlemlerinin çoğunun yarına kadar başlamayacağı, İskoçya Parlamentosu seçimlerinin sonucunun ise cumartesi günü açıklanması bekleniyor.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde ise, İngiltere'nin kuzeyinde bulunan Hartlepool kasabasının işçi partisinden muhafazakar partiye geçeceği tahmin edildi. Hartlepool işçi partisinin en fazla oy aldığı yerlerden biri olarak biliniyor.

Uzmanlar, kısıtlamalar nedeniyle bu yıl çok daha fazla kişinin posta yoluyla oy kullanmasının beklendiğini ifade etti.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Birleşik Krallık'ta son 50 yılın en büyük yerel seçimi
Birleşik Krallık'ta son 50 yılın en büyük yerel seçimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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