İş hanının bir katı alevlere teslim oldu, 1 milyon liralık zarar oluştu

İş hanının bir katı alevlere teslim oldu, 1 milyon liralık zarar oluştu Denizli'de tekstil firmalarının bulunduğu bir iş merkezinde gece saatlerinde meydana gelen yangında yaklaşık 15 iş yeri zarar gördü.

İş hanının bir katı alevlere teslim oldu, 1 milyon liralık zarar oluştu

DENİZLİ - Denizli'de tekstil firmalarının bulunduğu bir iş merkezinde gece saatlerinde meydana gelen yangında yaklaşık 15 iş yeri zarar gördü. Esnafların yaklaşık 1 milyon TL'lik zararı olduğu belirtildi.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Özcan İş Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tekstil firmalarının yoğunlukta kullandığı iş merkezinin 1. katında yangın çıktı. Gece saatlerinde meydana gelen yangını o sırada devriye görevi gerçekleştiren mahalle ve çarşı bekçileri fark etti. Bekçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Havlu ve bornozların stok halinde satıldığı iş merkezinde ilk belirlemelere göre yangın, elektrik kontağından çıktığı öğrenildi. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınırken içeride kumaş ürünlerinin ağırlıklı bulunması ise işleri zorlaştırdı.

Yaklaşık 15 iş yeri zarar gördü

Günün ağarmasıyla soğutma çalışmaları sona erdi. Gün ışığı ile birlikte bilançoda ortaya çıktı. 5 katlı iş merkezinin 1. katın bir kısmını tamamen saran yangın, yaklaşık 15 adet iş yerine sıçradı. Yangının gece saatlerinde meydana gelmesi olası bir can kaybının yaşanmasına engelledi. İlk belirlemelere göre ise binlerce TL'lik zararın meydana geldiği belirtildi. Yangının kesin çıkış sebebi ise itfaiye ekiplerinin detaylı incelemelerinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

"60 bin TL zararım var"

Zarar gören 15 esnaf olduğunu belirten esnaf Sedat Karayel, bütün esnafların toplam zararının yaklaşık 1 milyon TL olduğunu belirtti. Diğer esnaf arkadaşlarından yangını öğrendiğini dile getiren Karayel, "gece yarısı komşularımız sağ olsun, bizleri haberdar ettiler. İş merkezinde ve iş yerimizde yangın çıktığını söylediler. İmalat yerimizi yeni kurmuştuk. Geldiğimizde itfaiye ve emniyet güçleri sağ olsun, olaya müdahale etmişler. Yanan eşyalarımızı kurtarmak istedik ama elimizden gelen bir şey yok. Diğer esnaf arkadaşlarımız ile birlikte yaklaşık 15 dükkanda maddi açıdan fazla zarar var. Benim yaklaşık 60 bin TL zararım var. Komşularımın maddi zararı daha çok. Tek temennimiz can kaybının olmamasıdır" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN