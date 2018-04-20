Bir Ayda Türkçeyi Öğrendiler

Çeşitli sebeplerle ülkelerinden ayrılarak Türkiye'ye gelen mülteciler güven içinde yaşadıkları ülkeye uyum sağlamak için Türkçe öğreniyor. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezinde açılan 'yabancılar için Türkçe kursuna' katılanlar, sadece bir ay içinde Türkçe öğrenerek artık kendilerini daha iyi ifade etmeye başladı.

Ülkelerindeki karışıklıklar ve iç savaşlar nedeniyle doğup büyüdükleri toprakları terk ederek güvenli liman olarak gördükleri Türkiye'ye sığınan mülteciler, yaşadıkları ülkeye uyum sağlamak için Türkçe öğreniyor. Bugüne kadar 500 yabancı uyruklu vatandaşa Türkçe öğreten Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi, mültecilere Türkçe öğretmeye devam ediyor.

Yabancılara verilen Türkçe kurslarına büyük önem verdiklerini kaydeden Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca, "Ülkemize yabancı ülkelerden gelmiş ve buralarda ikamet eden ve ülkemize daha çabuk uyum sağlaması için Türkçe öğrenmesi gereken vatandaşlar için bu kursları açmış olmanın haklı mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Kurulduğumuz günden bugüne yabancılara Türkçe Kurslarına büyük önem veriyoruz. Başta İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, kaymakamlığımız ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüzle birçok projemiz oldu. Valimizin önderliğinde de bu projeler il geneline yayıldı. Bu noktada Suriye, İran, Afganistan ve Irak'tan, daha önceki kurslarımızda Arakan, Demokratik Kongo Cumhuriyetine kadar çok sayıda vatandaş merkezimizde Türkçe öğrendi. Bu konuda da mutluyuz. 136 saat süren Yabancılara Türkçe kurslarımıza ilçemizde yaşayan tüm yabancı vatandaşları davet ediyoruz" dedi.

Kursun 136 saat olduğunu dile getiren Türkçe öğretmeni Merve Kazancı, "Manisa'da yerleşen yabancılar, Türkçe öğrenmek için Şehzadeler Halk Eğitim Merkezine geliyorlar ve burada Türkçe öğreniyorlar. Tek kelime dahi Türkçe bilmemelerine rağmen bir aylık eğitimin ardından kendilerini daha rahat ifade edebiliyorlar. Hastaneye gittiklerinde bir alışveriş yaptıklarında kendilerini çok daha rahat ifade edebiliyorlar. Bu bizler için çok güzel bir şey. Kursiyerlerimiz İran, Irak, Afganistan, Suriye ülkelerinden gelen birçok yabancı arkadaşımız var ve eğitim veriyoruz" diye konuştu.

Ülkesi Irak'tan çeşitli sebeplerle Türkiye gelen ve ülkesinde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Maytham Alobaidi, "Türkiye'ye geldim. Hiç Türkçe bilmiyordum. Şimdi Şehzadeler Halk Eğitim Merkezine bu kurs için geldim. Şimdi çok faydasını gördüm. Şimdi Türkçe az biliyorum. İnşallah bir sene sonra çok iyi Türkçe bilirim inşallah" dedi.

Halk Eğitim Merkezinde Türkçe kursuna katılan yabancılar hep bir ağızdan 'Türkçeyi çok seviyoruz' diyerek Türkiye ve Türkçeye olan sevgilerini gösterdi. - MANİSA