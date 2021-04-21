Biontech mi, Sinovac mı? Hangi aşı daha etkili?

Koronavirüs salgınında verdiği demeçlerle bilinen Prof. Dr. Güner Sönmez, aşı için kafası karışanlara madde madde Biontech ve Sinavoc'ın özelliklerini anlattı. Peki, Hangi aşı daha etkili? Biontech mi, Sinovac mı?

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarında 20 milyon dozu aşan Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz gün aşılamada 55 yaş üstüne başlandığını duyurmuştu.Aşı olmayı bekleyenler ise Biontech mi, Sinovac mı, hangi aşı daha etkili gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

BİONTECH Mİ, SİNOVAC MI?

Bilim Kurulu'nun belirlediği aşılama takvimi çerçevesinde devam eden aşı sürecinde birçok vatandaşın da kafası karışık halde. Artan kafa karışıklığı ve sorular üzerine sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Prof. Dr. Güner Sönmez ise bu karışıklığı gidermek için Biontech ve Sinovac aşısının özelliklerini paylaştı.

"KANSER TEDAVİSİ GÖRENLER BİONTECH TERCİH EDEBİLİR"

Açıklamasında Biontech daha etkili olduğunu kaydeden Sönmez, şunları kaydetti: "Biontech mi Sinovac mı sorusu yılın sorusu oldu. Bir daha sorulmamak ümidiyle yazayım; İkisi de ağır hastalıktan ciddi şekilde koruyor. Biontech daha etkili. Stent takılmış olması, geçirilmiş ameliyatlar, diyabet, tansiyon, penisilin alerjisi ikisini de olmaya engel değil. Kanser tedavisi görenler, bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar ve yaşlılarda bağışıklık cevabı daha zayıf olabileceği için Biontech tercih edilebilir. İki aşı da alerjiyi tetiklemez, kan sulandırıcı kullanmak gerekmez."

"BİONTECH BULAŞ RİSKİNİ YÜZDE 90'NIN ÜZERİNDE ENGELLİYOR"

Biontech yapıldıktan 2 hafta sonra da koruyucu. Sinovac ilk dozda koruyuculuğu düşük. 2. dozdan 2 hafta sonra asıl koruyuculuğu. Biontech aşısı, yapılan kimsenin virüs kapması halinde başkasına bulaştırmasını da %90'ın üzerinde engelliyor. Sinovac için bu oran bilinmiyor. Her iki aşının da son dozundan sonra yine de enfekte olabilirsiniz. Ama ağır geçirme riskiniz düşük.

"15 GÜN SONRA HASTALANANLAR OLDU"

Biontech ilk dozdan sonraki 10-14 güne kadar, Sinovac'ta ise 2. dozdan sonra 12-14 güne kadar virüs bulaşırsa yine hastalığı aşı olmamış gibi geçirebilirsiniz. Çevremde 2. dozdan 15 gün sonra hastalananlar oldu. Ama ağır geçiren görmedim. Siz yine de hangi aşıyı yaptırdığınızda kendinizi rahat hissedeceksiniz onu yaptırın. Mümkünse Biontech mi Sinovac mı diye bir daha sormayın.".