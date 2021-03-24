Bingöl'de Karlıova-Yedisu kara yolu heyelan nedeniyle kapandı
24.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:21
Bingöl'de Karlıova ile Yedisu ilçelerini bağlayan kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Bingöl'de Karlıova ile Yedisu ilçelerini bağlayan kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, Karlıova-Yedisu kara yolunun Kaynarpınar köyü mevkisinde heyelan meydana geldi.
Bu sırada yoldan geçen araç sürücüleri, durumu fark ederek araçlarını güvenli alana götürdü.
Karayolları ekipleri, yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz