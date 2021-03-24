Bingöl'de Karlıova-Yedisu kara yolu heyelan nedeniyle kapandı
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Bingöl'de Karlıova-Yedisu kara yolu heyelan nedeniyle kapandı

24.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:21
Bingöl'de Karlıova-Yedisu kara yolu heyelan nedeniyle kapandı

Bingöl'de Karlıova ile Yedisu ilçelerini bağlayan kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bingöl'de Karlıova ile Yedisu ilçelerini bağlayan kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Karlıova-Yedisu kara yolunun Kaynarpınar köyü mevkisinde heyelan meydana geldi.

Bu sırada yoldan geçen araç sürücüleri, durumu fark ederek araçlarını güvenli alana götürdü.

Karayolları ekipleri, yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

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