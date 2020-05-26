Bingöl'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim Bingöl'de Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Bingöl'de Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentte vatandaşların kurallara uyduğu gözlendi. Bingöl Belediyesince kent merkezindeki mahalle, cadde ve sokaklar, drone ile görüntülendi. Kaynak: AA