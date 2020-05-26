Bingöl'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Bingöl'de Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.
26.05.2020 11:19 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:16
Bingöl'de Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentte vatandaşların kurallara uyduğu gözlendi.
Bingöl Belediyesince kent merkezindeki mahalle, cadde ve sokaklar, drone ile görüntülendi.
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Kaynak: AA