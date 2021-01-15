BİM açılış, kapanış saatleri: BİM, A101, ŞOK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Marketler kaçta açılıyor?

Pandemi nedeniyle değiştirilen açılış kapanış saatleri gibi alınan tedbirler kapsamında hafta içi ve hafta sonu gelen sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte BİM, Şok ve A101 gibi marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? BİM ne zaman açılıyıor? BİM açılış, kapanış saatleri: BİM, A101, ŞOK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Marketler kaçta açılıyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından Koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen saat aralıkları ile açık olacak marketlerin çalışma saatleri nedir? BİM saat kaçta açılıyor, kapanıyor? BİM hafta sonu açık mı? A101hafta sonu açık mı? Şokhafta sonu açık mı? İşte Marketlerin açılış ve kapanış saatleri!

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Hafta Sonu sokağa çıkma yasağında en merak edilen konuların başında marketlerin açılış ve kapanış saatleri. BİM, Şok ve A101 hafta içi ve hafta sonu saat 10.00'da açılmaktadır. BİM, hafta içi 20.00'da kapanmaktadır. BİM, Şok ve A101 hasta sonu saat 17:00'da kapanmaktadır.

A101 KAÇTA AÇILIYOR?

Şok, BİM ve A101 marketleri sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günlerinde saat 10.00'da açılacak ve saat 17.00'da kapacak. Marketler, hafta içi ve hafta sonu 10.00'da açılmaktadır. Marketler, hafta içi 20.00'da kapanmaktadır. A101, Şok ve BİM marketleri sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günlerinde saat 10.00'da açılacak ve saat 17.00'da kapacaktır.

HAFTA İÇİ BİM KAÇTA AÇILIYOR? BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

HAFTA SONU MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ: A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK KAÇTA AÇILIYOR?

Şok hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

Şok hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

BAKKALLAR AÇIK MI?

Bakkalar hafta içi marketler ile aynı saat aralığında çalışır. Hafta içi 10.00 ile 20.00 arası hizmet veriyor.

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği hafta sonu günlerinde mutfak ihtiyaçlarını tamamlamak isteyen vatandaşlar için market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler kapsam dışında yer alıyor. Sokağa çıkma yasağında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

#EVDEKAL

Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.