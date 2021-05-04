Bilecik'te "tam kapanma"ya uyuluyor
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Bilecik'te "tam kapanma"ya uyuluyor

Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik kent merkezinde de sabah işe gitmek isteyenler nedeniyle trafikte meydana gelen kısmi hareketlilik ilerleyen saatlerde yerini sakinliğe bıraktı.

Bilecik kent merkezinde de sabah işe gitmek isteyenler nedeniyle trafikte meydana gelen kısmi hareketlilik ilerleyen saatlerde yerini sakinliğe bıraktı. Kentin ana arterlerinden Cumhuriyet Meydanı, Tevfikbey, Dedeoğlu ve Ali Rıza Özkay caddeleri ile Atatürk Bulvarı'nda sessizlik yaşanıyor. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, genelge kapsamında faaliyetlerini sürdüren bakkal, kasap gibi iş yerlerine yürüyerek gitti. Emniyet ekipleri ise uygulama noktalarında kısıtla

Bilecik'te 'tam kapanma'ya uyuluyor
Bilecik'te 'tam kapanma'ya uyuluyor
Bilecik'te 'tam kapanma'ya uyuluyor
Bilecik'te 'tam kapanma'ya uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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