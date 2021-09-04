Bilecik'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı
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Bilecik'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı

Bilecik'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik'te seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu yaralanan aynı aileden 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Bilecik'te seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu yaralanan aynı aileden 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik-Eskişehir kara yolunda Bozüyük'ten Sakarya istikametine seyreden Tezcan Avcuoğlu idaresindeki 34 ZUC 28 plakalı otomobil, Şelale rampaları mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Su menfezine çarparak duran otomobildeki sürücü Avcuoğlu ileGülçin, Ece ve Elif Avcuoğlu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Jandarma, Bilecik İtfaiyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve AFAD görevlilerinin yardımıyla ambulansa alınan yaralılar, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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Bilecik'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı - Haberler
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