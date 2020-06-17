Bilecik'te görülmesi gereken yerler nerelerdir? Bilecik geleneksel yemekleri nelerdir? Bilecik iklimi ve bitki örtüsü
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Bilecik'te görülmesi gereken yerler nerelerdir? Bilecik geleneksel yemekleri nelerdir? Bilecik iklimi ve bitki örtüsü

Bilecik nerededir? Akarsuları ile Bilecik'in coğrafi güzellikleri nelerdir? Bilecik seyahat hatıraları

Bilecik'te görülmesi gereken yerler nerelerdir? Bilecik geleneksel yemekleri nelerdir? Bilecik iklimi ve bitki örtüsü
17.06.2020 10:25 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:29

Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde bulunan il, 2019 yılına göre nüfusu, 219.427'dir. Komşu illeri arasında Bolu, Eskişehir, Kütahya, Bursa ve Sakarya bulunmaktadır. Gölet ve akarsuları ile ön plana çıkan il, geleneksel el sanatları ile tanınmaktadır. Osmanlı İmparatorluğunun kurulduğu Söğüt ilçesini bünyesinde barındırır. Farklı birçok geleneksel yemekleri mevcuttur.

BİLECİK NEREDEDİR?

Bölge Anadolu'ya açılan kapı konumdadır. Kuzeyinde Sakarya, güneyde Kütahya, batıda Bursa bulunan ilimizdir. Marmara Bölgesi'nin Güneydoğusunda yer alır.

BİLECİK İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

Coğrafi konumundan dolayı 3 farklı iklim tipi görülmektedir. Bunlar; Marmara Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve mikro-klima iklimdir. Yazlar sıcak ve kurak, Kışlar ise soğuk ve yağışlıdır. İlkbahar ve sonbaharda yağış artışı olmaktadır.

Bilecik ili, orman bakımından zengindir. İlin neredeyse yarısı ormanlık alanlar ile kaplıdır. Ağaçların çoğunluğu karaçam, kızılçam, sarıçam, köknar, kayın, meşe ve kestanedir.

BİLECİK'TE GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

Bilecik'te görülmesi gereken yerler nerelerdir? Bilecik geleneksel yemekleri nelerdir? Bilecik iklimi ve bitki örtüsü

Pelitözü Göleti: Ulaşım alanı oldukça rahat ve İl merkezine 7 kilometre uzaklıktadır. Göl etrafında çadırlar kurulabilir, piknik yapabilir ve dilediğiniz gibi güzel vakit geçirebilirsiniz.

Türbin Mesire Alanı: Doğa harikası bu yer, yeşillik alanları, temiz havası ve dinlenme yerleri ile ziyaretçilerini beklemektedir. Belediyenin gelişim için yaptığı yatırımlar büyük katkı sağlamıştır. Boş alanları değerlendirip, ağaçlandırma yapılmıştır.

Bocaarmut Göleti: Doğallığı bozulmamış, havası, sessizliği ile sizleri büyüleyecektir. Olta balıkçılığının geliştiği bölgede güzel vakit geçirebilirsiniz.

Bilecik'te görülmesi gereken yerler nerelerdir? Bilecik geleneksel yemekleri nelerdir? Bilecik iklimi ve bitki örtüsü

Söğüt Ertuğrul Gazi Müzesi: Yapımında kullanılan ahşap malzemeler ilgi çekmektedir. Ne zaman yapıldığı belli olmayan yapı, 1990 yılında belediye reisi Memiş Ağa tarafından "sargı evi" olarak inşa edildiği bilinmektedir.

Orhangazi Cami: Ne zaman inşa edildiği bilinmese de, 1973 yılında restore edilmiştir. Bu yapıda en dikkat çeken detay,minaresi ana binadan 30 m. uzakta bir kayanın üzerine inşa edilmiş olmasıdır.

Çiçekli Yayla: Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan yayla, tertemiz havası, çiçekleri, endemik bitki türleri ve doğal güzellikleri ile Üç Tepeler mevkisindedir.

Hamidiye Cami: 1903-1905 yıllarında II. Abdülhamit tarafından yaptırılan cami, kırmızı renktedir.İki minaresi bulunmaktadır. Bu yüzden halk arasında "Çifte Minareli Camii" olarak da tanınır.

Kaymakam Sait Bey Çeşmesi: Osmanlı sanatının son örneklerinden biri olan çeşme, iki yakasında yıldız kabartma motifleri ile beğeni toplamaktadır.

Günyurdu Göleti: Nadide mesire alanı, olta balıkçılığı, dinlenmek ve güzel vakit geçirmek için oldukça uygun.

Hagios Georgios Rum-Ortodoks Kilisesi: Kilise, üç nefli, haç planlı kubbeli bazilika tarzında bir yapıdır. Görülmesi gereken yerler arasındadır.

Kumral Abdal Türbesi: Osmanlı döneminde önemli kişiler arasında yer alan Derviş Kumral Abdal, bu nedenle türbeye ismi verilmiştir.

Bilecik'te görülmesi gereken yerler nerelerdir? Bilecik geleneksel yemekleri nelerdir? Bilecik iklimi ve bitki örtüsü

BİLECİK'İN GELENEKSEL MUTFAĞI

Cevizli Büzme Tatlısı: Hamurun kızartılıp, hindistan cevizi ve susam ile süslenmesi ile hazırlanır.

Bilecik'te görülmesi gereken yerler nerelerdir? Bilecik geleneksel yemekleri nelerdir? Bilecik iklimi ve bitki örtüsü

Nohutlu Mantı: Açılan hamurun içine haşlanmış nohut eklenerek yapılır. Yoğurt dökülerek servis edilir.

Bıldırcın Kebabı: Pişirilen bıldırcına isteğe göre sebzeler eklenir.

Zırz: Ispanak ve yöreye özgü hazırlanmış baharat ile pişirilir. Üzeri haşlanmış yumurta ile kapatılır.

Dağ Eriği Kesme Çorbası: Mercimek, makarna ve et suyu pişirilen yemek, Bilecik'te sıklıkla tüketilir.

Nişasta Helvası: Kızartılan hamur, pekmeze bulanır ve üstüne şeker ekilerek servis edilir.

Bilecik'te görülmesi gereken yerler nerelerdir? Bilecik geleneksel yemekleri nelerdir? Bilecik iklimi ve bitki örtüsü

SEYAHAT HATIRASI

Kınık Çömlekçiliği: İlimiz Pazaryeri İlçesine bağlı Kınık Köyünde yapılan Kınık Çömlekçiliği Seramik yapımı el sanatlarımızda önemli bir yeri tutmaktadır. Birçok çeşidi bulunan çömlek, buradan almanız gereken seyahat hatırasıdır.

Ayva Lokumu: Osmaneli ilçesinde üretime başlanmıştır. Zamanla tüm Türkiye'ye ihraç edilmektedir.

Bilecik'te görülmesi gereken yerler nerelerdir? Bilecik geleneksel yemekleri nelerdir? Bilecik iklimi ve bitki örtüsü

Boza: Kış aylarında tüketilen boza, Pazaryeri'nde marka haline gelmiştir.

Helva:Tahin ile şekerden yapılmış bu lezzet gün içinde enerjinizi yerine getirecektir. Bilecik'ten hediye olarak alabilir, severek tüketebilirsiniz.

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