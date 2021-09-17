BEYOĞLU'NDA OKUL SERVİSLERİ DENETLENDİ - Haberler
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BEYOĞLU'NDA OKUL SERVİSLERİ DENETLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYOĞLU'nda okul servisleri denetlendi.

BEYOĞLU'nda okul servisleri denetlendi. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları servislerde şoförlerin evraklarını kontrol etti, şoför ve öğrencilere koronavirüs tedbirlerini hatırlattı.

Yüz yüze eğitimin başlamasının ardından, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, belirlenen noktalarda denetimlerde bulundu. Denetim noktalarından biri de Beyoğlu Fındıklı trafik ışıklarıydı. Servis şoförlerinin evrakları kontrol edilerek, Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Durdurulan servislerde öğrenci ve şoförlere koronavirüs bilgilendirmesi yapıldı. Servis araçlarında dezenfektan ve yedek maske olup olmadığı da kontrol edildi.

BEYOĞLU'NDA OKUL SERVİSLERİ DENETLENDİ

BEYOĞLU'NDA OKUL SERVİSLERİ DENETLENDİ

BEYOĞLU'NDA OKUL SERVİSLERİ DENETLENDİ

BEYOĞLU'NDA OKUL SERVİSLERİ DENETLENDİ

BEYOĞLU'NDA OKUL SERVİSLERİ DENETLENDİ

BEYOĞLU'NDA OKUL SERVİSLERİ DENETLENDİ

BEYOĞLU'NDA OKUL SERVİSLERİ DENETLENDİ

BEYOĞLU'NDA OKUL SERVİSLERİ DENETLENDİ

BEYOĞLU'NDA OKUL SERVİSLERİ DENETLENDİ

BEYOĞLU'NDA OKUL SERVİSLERİ DENETLENDİ
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Haber: BEYOĞLU'NDA OKUL SERVİSLERİ DENETLENDİ - Haberler
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