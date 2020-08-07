Beyoğlu'nda bağımlı genç dehşeti
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Beyoğlu'nda bağımlı genç dehşeti

Beyoğlu'nda bağımlı genç dehşeti Uyuşturucu parası vermeyen abisini silahla vurdu Beyoğlu'nda madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç dehşet saçtı.

07.08.2020 11:46 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:03

Beyoğlu'nda bağımlı genç dehşeti

Uyuşturucu parası vermeyen abisini silahla vurdu

İSTANBUL - Beyoğlu'nda madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç dehşet saçtı. Uyuşturucu madde almak için abisinden istediği parayı alamayınca silahla ateş ederek abisini yaraladı. Olay yerinden kaçan şahıs polis ekipleri tarafından Bursa'ya kaçarken İznik'te yakalandı.

Olay, 4 Ağustos'ta 10: 00 sıralarında Beyoğlu Sütlüce Mahallesi Sivaseli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürekli ailesinden para isteyen uyuşturucu madde bağımlısı Veli Y., uyuşturucu madde almak için abisi Ömer Y.,'den para istedi. İddiaya göre uyuşturucu parası vermediği abisini silahla yaraladı. Daha sonra abisini hastaneye götüren şahıs cep telefonunu da kapatarak Bursa'ya doğru yola çıktı.

İhbar sonrası olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede geniş kapsamlı inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde şahsın aracı ile Bursa'ya doğru hareket ettiğini tespit etti. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yaptıkları ortak operasyonla yakalanan Veli Y., gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi. Burada yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Metris cezaevine gönderildi.

Öte yandan silahla vurulan abi Ömer Y.,'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunurken, abisini yaralayarak kaçan Veli Y.,'nin daha önceden de suç kayıtları olduğu öğrenildi.

Beyoğlu'nda bağımlı genç dehşeti

Kaynak: İHA

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