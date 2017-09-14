Beylikdüzü'nde bin kişilik caminin temeli atıldı

Beylikdüzü'nde bin kişilik cami için ilk harç döküldü



İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bin kişinin ibadetini yapabileceği caminin temeli, düzenlenen törenle atıldı. Selçuklu mimarisi ile inşa edilecek cami için ilk harç, dualarla döküldü.

Beylikdüzü Huzurlu Marmara Projesi içerisine inşa edilecek caminin temeli düzenlenen törenle atıldı. Temel atma törenine Huzurlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Bıyıklı, Beylikdüzü Belediyesi 1'inci Başkan Vekili Ömer Şatır, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Törende dualarla atılan ilk harcın ardından kurban kesildi. Selçuklu mimarisi tarzında iki katlı inşa edilecek caminin alt katında kız erkek Kur'an Kursu gasilhane ve taziye evi yer alacak. Aynı anda bin kişinin ibadet yapabileceği caminin minare yüksekliği ise 38 metre olacak.

Beylikdüzü'nde ibadethaneler için özel çalışmalar yürütülüyor

Beylikdüzü Belediyesi 1'inci Başkan Vekili Ömer Şatır, belediye olarak böyle projelerin desteklendiğini belirtti. Şatır, "Yeni gelişen bir ilçeyiz. Elbette yeni binalarımız yapılıyor. Bu binaların yapımı insanlar için gerekli. Büyük sitelerimizi yapan firmalardan biri de Huzurlu İnşaatın sahibi Bayram Bıyıklı kardeşim. Böyle binaların yanında camilere de ihtiyacımız var. Biz Beylikdüzü Belediyesi olarak Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun talimatlarıyla camilerimize, Kur'an Kurslarımıza ve dini mekanların fiziksel eksiklerini tamamlıyoruz. Temizliklerine çok dikkat ediyoruz. Temizlik araçlarımızla düzenli temizlikler yapılıyor. Yeni yapılan be yapılacak olan cami projeleri içinde vatandaşlarımızın yanlarında oluyoruz" dedi.

"Bu kadar konut alanı olan bir yerde böyle camilerin olması güzel bir şey"

Projeye ilişkin bilgiler veren Huzurlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Bıyıklı, "Burada camisi, spor tesisi, otoparkı ile insanların yeşillik görebileceği bir alan inşa ediyoruz. Bu caminin buraya yapılması bizi en çok sevindiren iş. Bu kadar konut alanı olan bir yerde böyle camilerin olması güzel bir şey. Diğer müteahhitlerin de bu konuda yardımcı olmalarını, camiler yapmalarını tavsiye ediyorum. Burada bin kişilik cemaati alabilecek bir cami oluyor. Altında ayrı ayrı Kur'an Kursları var. Gasilhanesi var, önünde havuzlar ve vatandaşların gelip oturacağı kafeteryalar var. Güzel bir alan, emeği geçenlere teşekkür ederim. Belediyemizle uyum içinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

27 bin metrekare üzerine konumlandırılan ve yüzde 85 'i yeşil alana ayrılmış olması yönüyle özel bir proje olan Huzurlu Marmara Projesi, vatandaşlara konforlu bir yaşam alanı sunacak. Bir tarafı deniz manzaralı projede, insanların öncelikli ihtiyaçları için gerekli donatı alanları da yer alacak.