Beydağ'da ormanlık alanda ekili 1235 kök Hint keneviri ele geçirildi İzmir'in Beydağ ilçesinde drone ile denetim yapan jandarma ekipleri, ormanlık alanda ekili vaziyette 1235 kök hint keneviri buldu.

İzmir'in Beydağ ilçesinde drone ile denetim yapan jandarma ekipleri, ormanlık alanda ekili vaziyette 1235 kök hint keneviri buldu.

Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Eğridere Mahallesi'nde drone ile denetim yaptı.

Denetim sonucunda, Çalıçukuru mevkisindeki orman arazide ekili Hint keneviri bitkisi tespit edildi.

Yaklaşık 30-80 santimetre boyundaki 1235 adet hint keneviri, sökülerek imha edildi.

Kaynak: AA