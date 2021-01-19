Beydağ Barajı'na iki çaydan ilave su aktarılmaya başlandı

Beydağ Barajı ilave su temin projesi kapsamında baraja Tesavra (Mutaflar) ve Abıhayat çaylarından su aktarılmaya başlandı.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, baraj havzasına yılda ortalama 14,5 milyon metreküp su sağlayacak Beydağ Barajı ilave su temin projesinin 1. kademe inşaatı tamamlandı.

Proje ile Tesavra Çayı'nın havzasına Dudunun, Tabaklar ve Mutaflar regülatörleri, Abıhayat Çayı havzasına ise Abıhayat, Uzunoluk ve Kanlı regülatörleri inşa edildi. Ayrıca 10 bin 333 metre iletim hattı yapıldı. İki havzanın suyu 1200 ve 1800'lük borularla baraj havzasına ulaştırıldı.

Bu çalışmalarla 248 milyon metreküp su tutma kapasitesiyle İzmir'in en büyük sulama barajı olan baraja ilave su teminine başlandı.

Projeyle baraja her yıl Tesavra Çayı havzasından 12, Abıhayat Çayı havzasından ise 2,5 milyon metreküp olmak üzere toplam 14,5 milyon metreküp ilave su temin edilecek. Böylece Ödemişli üretici daha çok sulama imkanına kavuşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin