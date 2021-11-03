Besni'de 12 şahıs uyuşturucudan gözaltına alındı - Haberler
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Besni'de 12 şahıs uyuşturucudan gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Besni'de 12 şahıs uyuşturucudan gözaltına alındı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapan kişilere yönelik yapılan operasyonlarda 1 haftada 12 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapan kişilere yönelik yapılan operasyonlarda 1 haftada 12 kişi gözaltına alındı.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin son bir haftada uyuşturucu ticareti yapan ve bulunduran kişilere yönelik operasyonları sürüyor. Son bir hafta içerisinde çeşitli miktarlarla birlikte 12 kişi gözaltına alındı.

Son 1 ayda uyuşturucu nedeniyle gözaltına ilçede 32 kişiye işlem yapıldığı öğrenildi. - ADIYAMAN

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