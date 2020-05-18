Beşiktaş'ın tüm sokak ve caddelerinde bayram coşkuyla kutlanacak
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Beşiktaş'ın tüm sokak ve caddelerinde bayram coşkuyla kutlanacak

Beşiktaş Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda birbirinden renkli etkinliklere imza atarak vatandaşların bayram coşkusuna ortak olacağını duyurdu.

Beşiktaş'ın tüm sokak ve caddelerinde bayram coşkuyla kutlanacak
18.05.2020 14:59 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:59

Beşiktaş Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda birbirinden renkli etkinliklere imza atarak vatandaşların bayram coşkusuna ortak olacağını duyurdu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat mobil kortejle ilçenin bütün sokak ve mahallerini dolaşarak vatandaşların bayramını kutlayacak. Saat 21.00'da ise bütün Beşiktaş tek yürek olup pencere ve balkonlardan İstiklal Marşı'nı okuyacak.

101. YIL MOBİL KORTEJİ ETKİNLİĞİ BANDO EKİBİYLE START ALACAK

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın katılımıyla sabah saat 10.00'da Beşiktaş Anadolu Lisesi bahçesinde resmi tören gerçekleşecek. Saatler 14.00'ı gösterdiğindeyse Beşiktaş Belediyesi Levent Hizmet Binası önünden Başkan Rıza Akpolat'ın da katılımıyla 101.Yıl Mobil Kortej etkinliği bando ekibiyle birlikte start alacak. Beşiktaş'ın bütün sokakları ve mahallerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği marşlar ve parçalar çalınarak bayram coşkusu doyasıya yaşanacak.

Saat 14.00'da Beşiktaş Belediyesi'nin Youtube kanalında sevilen yazar ve şair Sunay Akın Beşiktaş sakinleriyle birlikte olacak. Programın akışında ayrıca zeybek gösterisi ve Atatürk'ün sevdiği şarkılar dinletisi de yer alacak. Son olarak, Konaklar Mahallesi'nde led araçlarıyla görkemli bir atmosfer oluşturulacak ve saat 21.00'da tüm Türkiye'de olduğu gibi tek yürek olup balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı okunacak.

Program bilgisi şöyle;

19 Mayıs Salı Günü

Resmi Tören: Saat 10.00 Beşiktaş Anadolu Lisesi Bahçesi101. Yıl Mobil Korteji: Saat: 14.00 Beşiktaş Belediyesi Levent Hizmet Binası ( Başlangıç yeri )

İstiklal Marşı Okunması: Saat 21.00'de Konaklar Mahallesi Şembol Sokak


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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