Beşiktaş, Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Beşiktaş, Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

19.12.2020 14:21 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:25
Beşiktaş, Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 13. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 13. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla başladığı kaydedildi.

Antrenmanın 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile taktik programla sürdüğü bildirildi. Tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışmasıyla idmanın sona erdiği ifade edildi.

Beşiktaş ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor yarın akşam saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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