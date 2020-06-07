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Beşiktaş, Cenk Tosun'un doğum gününü kutladı

Beşiktaş Kulübü, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da kariyerini sürdüren eski futbolcularından Cenk Tosun'un 29. yaş gününü kutladı.

Beşiktaş, Cenk Tosun'un doğum gününü kutladı
07.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:39

Beşiktaş Kulübü, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da kariyerini sürdüren eski futbolcularından Cenk Tosun'un 29. yaş gününü kutladı.

Kulübün Twitter hesabından, milli futbolcunun Beşiktaş formasıyla, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya attığı şık golün videosuyla birlikte, "İyi ki doğdun Cenk Tosun, mutlu yıllar." mesajı paylaşıldı.

Kaynak: AA

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