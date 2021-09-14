Beşiktaş, Borussia Dortmund hazırlıklarını tamamladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş, Borussia Dortmund hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Beşiktaş, Borussia Dortmund hazırlıklarını tamamladı

Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında yarın Borussia Dortmund'u konuk edecek Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında yarın Borussia Dortmund'u konuk edecek Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Alman ekibi Borussia Dortmund ile yarın sahasında karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda sakatlıkları bulunan Vida ve Alex Teixeira yer almadı. Umut Meraş ise fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı. Antrenman ısınma koşularıyla başlarken, oyuncular daha sonra kondisyoner eşliğinde ısınma hareketleri yaptılar. Siyah-beyazlılar, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Borussia Dortmund maçının taktiği üzerinde çalıştı. Yarın saat 19.45'te Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmayı İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek. Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ise şu şekilde:

Ersin - Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala - Josef, Ghezzal, Atiba, Pjanic, N'Koudou - Batshuayi.

(Bozhan Memiş/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da yarın Ümraniye, Üsküdar ve Ataşehir ilçelerinde 13 saat süreyle su kesintisi uygulanacak

İstanbul'da yarın Ümraniye, Üsküdar ve Ataşehir ilçelerinde 13 saat süreyle su kesintisi uygulanacak
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Yevgeniy Ziniçev
Magazin Beren Saat Mehmet Erdem Vildan Atasever
Spor Marcao Mesut Özil Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ertuğrul Gazi Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Beşiktaş, Borussia Dortmund hazırlıklarını tamamladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 18:10:46. #1.12#