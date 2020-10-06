BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,046587 0,62 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: