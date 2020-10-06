BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

06.10.2020 14:13 | Son Güncelleme: 06.10.2020 14:16
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,046587 0,62
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,046587 0,62
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF 0,097099 0,62
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,104098 0,60
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,089721 0,60
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,131550 0,59
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018818 0,67
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016658 0,43
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,041549 1,88
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,080614 1,39
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,080512 1,39
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,037324 1,33
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,063764 1,31
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019293 2,27
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,023289 1,37
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,101151 1,03
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,070900 0,94
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,023730 0,88
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,030838 1,60
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,021407 1,58
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,048680 1,25
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034218 1,23
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,033549 0,64
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022667 0,04
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,069806 0,03
VEM Para Piyasası EYF 0,065615 0,03
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,068821 0,03
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,072911 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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