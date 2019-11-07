BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037630 0,46
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç.
07.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:20
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037630
|0,46
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,010331
|0,44
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,049913
|0,42
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,034642
|0,41
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,064289
|0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013756
|0,34
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015818
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,043111
|0,93
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,068358
|0,78
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,069024
|0,78
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019655
|0,76
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,120670
|0,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,022722
|0,54
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024523
|0,53
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,020909
|0,51
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,020176
|0,39
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,020200
|0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,017250
|0,44
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020978
|0,37
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,022507
|0,36
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,011873
|0,31
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,013520
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,064827
|0,04
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024402
|0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,043694
|0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,060263
|0,04
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027975
|0,04
Kaynak: AA