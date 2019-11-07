BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037630 0,46
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç.

07.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:20
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037630 0,46
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010331 0,44
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,049913 0,42
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034642 0,41
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,064289 0,41
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013756 0,34
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015818 0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043111 0,93
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,068358 0,78
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,069024 0,78
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019655 0,76
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,120670 0,71
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,022722 0,54
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024523 0,53
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020909 0,51
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,020176 0,39
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,020200 0,37
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,017250 0,44
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020978 0,37
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,022507 0,36
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011873 0,31
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,013520 0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,064827 0,04
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024402 0,04
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,043694 0,04
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,060263 0,04
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027975 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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