Benzin ve motorine indirim! 3 Haziran 2025 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları!

Küresel piyasada Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, akaryakıt fiyatları da günlük olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor. Son dönemde motorine ve benzine gelen zamların ardından, sürücüler 3 Haziran 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim olup olmadığını merak ediyor. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 3 Haziran 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELDİ?

Sürücülerin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarıyla ilgili gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Özellikle motorin fiyatlarında indirim beklentisi artarken, "Benzin ve motorine indirim mi geldi?" sorusu merak konusu oldu.

Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindirecek gelişmeler yaşanıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzin ve motorin fiyatlarında yeni indirimler yolda. Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki değişim, pompa fiyatlarına olumlu yansımaya başladı.

Benzin ve motorine indirim

BENZİNE 1 LİRA 7 KURUŞ İNDİRİM GELİYOR!

5 Haziran 2025 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin litre fiyatına 1 lira 7 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor. Söz konusu indirimin, gece yarısından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.

MOTORİNDE DE İNDİRİM YOLDA!

6 Haziran 2025 Cuma günü itibarıyla ise motorin litre fiyatında yaklaşık 1 liralık bir düşüş bekleniyor. Bu gelişme özellikle ticari araç kullanıcıları ve şehirlerarası yolculuk yapan sürücüler için sevindirici nitelikte.

AKARYAKIT FİYATLARINDA DALGALANMA SÜRECEK Mİ?

Uzmanlara göre, küresel enerji piyasalarında yaşanan hareketlilik ve döviz kurlarındaki değişim, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle indirimlerin ardından yeniden artış ihtimali de göz ardı edilmiyor.

3 Haziran 2025 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar

3 HAZİRAN İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 46.89 TL

Motorin litre fiyatı: 46.19 TL

LPG litre fiyatı: 26.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 46.74 TL

Motorin litre fiyatı: 46.07 TL

LPG litre fiyatı: 25.60 TL

İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

3 HAZİRAN ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin litre fiyatı: 47.55 TL

Motorin litre fiyatı: 47.04 TL

LPG litre fiyatı: 26.09 TL

Güncel akaryakıt fiyatları

3 HAZİRAN İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin litre fiyatı: 47.89 TL

Motorin litre fiyatı: 47.38 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL