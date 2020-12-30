Bellona Kayseri Basketbol, Maja ile anlaştı
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Bellona Kayseri Basketbol, Maja ile anlaştı

30.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:36
Bellona Kayseri Basketbol, Maja ile anlaştı

Bellona Kayseri Basketbol takımı Sırp oyuncu Maja Miljkovic ile anlaştı.

Bellona Kayseri Basketbol takımı Sırp oyuncu Maja Miljkovic ile anlaştı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, sakatlığından ötürü takımdan ayrılmak zorunda kalan Jacki Gemelos'un yerine Maja Miljkovic ile anlaşmaya vardı.

Bellona Kayseri Basketbol takımı Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, Maja'yı transfer ettiklerini söyledi. Ahmet Bozbey, "Gemelos'un boşluğunu dolduracağına inandığımız bir transfer yaptık. Daha önce Bellona Kayseri Basketbol forması giyen Maja Miljkovic ile anlaştık. Oyuncumuzun birkaç gün sonra takıma katılması bekliyoruz" dedi.

2 sezon önce yine Bellona Kayseri Basketbol forması giyen 32 yaşındaki Maja, annesinin Koronavirüs tedavisi görmesinden ötürü birkaç gün sonra Kayseri'ye gelerek takıma katılacak.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Bellona Kayseri Basketbol, Maja ile anlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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