İlk Kez Oluyor! Belgrad Ormanında Kumar Çadırı Basıldı

1998'de resmi olarak kapatılmasından sonra yeraltına inen kumarhaneler, Türkiye'nin dörtbir tarafında farklı yerlerde karşımıza çıktı. Bodrum katlarında, göstermelik parti-dernek binalarında, gözlerden ırak villalarda, kahvehanelerde, rezidanslarda ortaya çıkan kumarhaneler, binlerce kez polis baskınıyla karşılaştı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla özellikle İstanbul'da 'Ankara Kumarı' olarak bilinen tombalayla mücadele hız kazandı. Ancak Habertürk'ün ayrıntılarına ulaştığı kumarhane baskını, türünün ilk örneği olarak kayıtlara geçti.

ORMANA KAÇTILAR

Polis ekipleri, tombala çetesinin Belgrad Ormanları'nda çadır kurup gözlerden ırak kumar oynattığını belirleyince takip başladı. Çetenin 'Çadır Casino'su 4'üncü günü göremedi. Sarıyer Bahçeköy ile Kemerburgaz arasında Belgrad Ormanı içinde kurulan çadıra önceki gece Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri baskın yaptı.



Polisi karşılarında gören kumarbazlar adeta şok geçirdi. Çadırda kumar oynayan 24 kişi suçüstü yakalanırken, çete üyesi bir kişi de gözaltına alındı. Çadırda yapılan aramalarda 1 tombala makinesi, oyun kartları ve kumar parası olduğu değerlendirilen 600 TL ele geçirildi.

24 kişi hakkında, 5326 sayılı kanun kapsamında idari işlem yapılarak para cezaları kesilirken, 1 kişi hakkında da, 'kumar oynamaya yer ve mekân sağlamak" suçlamasıyla adli işlem yapıldı. 30 metrekareden fazla olduğu belirtilen çadır, polis ekipleri tarafından söküldü. Çadırda bulunan kumar aletlerine el konuldu. Polis, baskının ardından çadırı da söktü.



PATİKADAN 'TRANSFER HİZMETİ BİLE VAR'

Çadırla ilgili ayrıntılara da ulaştı. Kumarbaz müşterilerin, Belgrad Ormanları'nın Bahçeköy girişinde Kirazlıbent mevkiinde araçlarını izbe bir yere çekip patika yollardan traktörlerle 2 kilometre mesafedeki çadıra ulaştığı belirlendi.

Kumar çadırının ise traktör aküsünden alınan elektrikle aydınlatıldığı anlaşıldı. Ormanın derinliklerinde Bahçeköy Merkez'e yaklaşık 7-8 kilometre uzaklıkta kurulan çadır havadan görüntülendi.



İSTANBUL'UN KUMAR RAPORU

İstanbul'da son 1 yıl içinde düzenlenen bin 653 tombala ve kumar operasyonunda 3 bin 218 kişi gözaltına alındı. Kumar oynadıkları belirlenen 39 bin kişiye de 8 milyon 853 TL para cezası kesildi. Operasyonlarda kumarbazların okul önlerine kadar sızdıkları ortaya çıktı. Polis telefon şarjı görünümlü kumar makinesi bile ele geçirdi.