Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ve 7326 sayılı Kanundan Yararlanılmasına Dair Yapılan Açıklama;
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Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ve 7326 sayılı Kanundan Yararlanılmasına Dair Yapılan Açıklama;

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ve 7326 sayılı Kanundan Yararlanılmasına Dair Yapılan Açıklama;
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Amasya Defterdarlığı tarafından Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanundan yararlanılmasına ilişkin yapılan açıklama;Bahse konu yapılandırma kapsamı İçerisinde;30 Nisan 2021 öncesi kesinleşmiş;

Amasya Defterdarlığı tarafından Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanundan yararlanılmasına ilişkin yapılan açıklama;

Bahse konu yapılandırma kapsamı İçerisinde;

30 Nisan 2021 öncesi kesinleşmiş;

*Vergi Cezaları

*MTV Borçları

*SGK Borçları

*Belediyelerin Su Alacakların

*Otoyol ve Köprü Cezaları

*İhtilaflı Para Cezaları

*Gümrük Cezaları

*Kredi Yurtlar Kurumu Borçları

*Emlak ve Çevre Vergisi

*Türk Veterener Birliğine Olan Borçları

*Matrah Artırımı Düzenlemesi

*Dava Safhasında Bulunan Alacakları

*İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi bulunmaktadır.

Yapılandırma başvuruları 31 Ağustos 2021 tarihi itibariyle (bu tarih dahil) sona ermekte olup,

Başvurular için;

www. gib. gov. tr.

www. turkiye. gov. tr.

İnteraktif vergi dairesine giriş yaparak

veya bağlı bulunulan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla yapılabilmektedir.

7326 sayılı Yapılandırma Kanununa ilişkin tüm sorularınız için internet sayfamızı (gib. gov. tr) inceleyebilir, sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir, GİB Mobil uygulamamızı indirebilir ve Vergi İletişim Merkezimizi (189) arayabilirsiniz.

Ayrıca, COVİD-19 pandemisi nedeniyle muhtemel yoğunluk sorunlarıyla karşılaşmamak için başvurularınızı son günlere bırakmayınız ve başvurularınızın (www. gib. gov. tr) adresinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda ya da posta yoluyla yapılması ve kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi hususunu tekrar hatırlatmak isteriz.

Kaynak: Habermetre

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Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ve 7326 sayılı Kanundan Yararlanılmasına Dair Yapılan Açıklama; - Haberler
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