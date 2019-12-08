Bazanın içine saklandı, yakalanmaktan kurtulamadı
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Bazanın içine saklandı, yakalanmaktan kurtulamadı

Samsun: da 7 ayrı suçtan aranan şahıs jandarmanın takibi sonucu sakladığı bazanın içinde yakalandı.

08.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:27
Bazanın içine saklandı, yakalanmaktan kurtulamadı

: da 7 ayrı suçtan aranan şahıs jandarmanın takibi sonucu sakladığı bazanın içinde yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ve sivil jandarma ekipleri 7 ayrı suçtan arandığı iddia edilen A.K.'yi (45) takibe aldı. A.K.'nin İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'ndeki saklandığı evi tespit eden jandarma ekipleri, evde saklandığı bazanın içinde yakalayarak gözaltına aldı. Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilen A.K. tutuklananarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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