Bayram sabahı kaçan hayvan hala bulunamadı
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Bayram sabahı kaçan hayvan hala bulunamadı

Bayram sabahı kaçan hayvan hala bulunamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bayram sabahı kesileceği alana getirilirken kaçan hayvan, 36 saat geçmesine rağmen bulunamadı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bayram sabahı kesileceği alana getirilirken kaçan hayvan, 36 saat geçmesine rağmen bulunamadı.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Kurtuluş Mahallesinde meydana gelen olayda, bayram sabahı satıcısı tarafından kamyonet ile kesileceği eve getirilen kurbanlık kamyonetten indirildi. Araba garajına bağlanırken hayvan satıcısının elinden bir anda kaçan kurbanlık bulunamadı. Belediye hoparlöründen yapılan kayıp anons sayesinde, kurbanlığın indirildiği yerden yaklaşık 8 km uzaklıkta bulunan Sarımehmetli Mahallesi'nde görüldüğü ihbarı üzerine, Tomarza Belediyesi Zabıta ekiplerinin de arasında bulunduğu 7 kişilik ekip bölgeye gitti. Bir ağacın altında yatan hayvana zabıta ekipleri tarafından iki adet tabanca ile uyuşturucu sıkıldı. Uyuşturucu iğne sıkılan hayvan, kendini aramaya gelen kişilere saldırarak kaçmaya devam etti.

Kaçan kurbanlık göz temasının kesilmesi üzerine ikinci kez kayboldu. Bayramın birinci günü akşam saatlerine kadar sonuç vermeyen arama çalışmaları ikinci günde devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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