Batman'da Kovid-19 nedeniyle grip aşısına talep arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Batman'da Kovid-19 nedeniyle grip aşısına talep arttı

24.09.2020 14:27 | Son Güncelleme: 24.09.2020 14:31
Batman'da Kovid-19 nedeniyle grip aşısına talep arttı

Batman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle grip aşısına talep arttı.

Batman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle grip aşısına talep arttı.

44. Bölge Batman-Siirt-Muş Eczacılar Oda Başkanı Adnan Bayhan, Kovid-19 salgının ardından hekimlerin grip aşısını önerdiğini söyledi.

Özellikle kronik rahatsızlığı olanların bu aşıyı yapmasında fayda olduğunu ifade eden Bayhan, şöyle konuştu:

"Ancak bu yıl ülkemize gönderilmesi planlanan grup aşısı 1,5 milyon civarında. Türkiye'deki kronik hasta sayısının 5-6 milyon civarında olduğu düşünüldüğünde aşı yeterli gelmeyecek. Bu noktada gerek sağlık Bakanlığımız ve gerekse biz eczacılar elimizden geldiğince öncelik vereceğimiz hastalar 65 yaş üstü ve ağır kronik hastalar olacak. Sağlık Bakanlığı grip aşısının sayısını arttırabilmek için gerekli çalışmaları sürdürmektedir."

Eczacı kalfası Ercan Okan ise grip aşısına büyük bir talep olduğunu, "Gecenin bir saatinde bizi arayıp grip aşısı soran vatandaşlarımız oluyor. Aşı için isim yazdırmak isteyenler oluyor. Koronavirüs salgınından dolayı grip aşısı talepleri arttı. Şu anda 2 bin grip aşısı olsa hepsi tükenir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Halife Hafter Mustafa Şentop Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Meryem Uzerli Jennifer Lopez Farah Zeynep Abdullah
Spor Arda Turan Okan Buruk Hamza Hamzaoğlu Marcel Tisserand Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Bursa Ankara Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Batman'da Kovid-19 nedeniyle grip aşısına talep arttı - Batman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 14:31:51. #1.15#
title