Batı İllerine Kurbanlık Sevkıyatı

Muş'ta, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla batı illerine kurbanlık sevkıyatı başladı.

Muş'ta üreticiler, yaylalarda besledikleri kurbanlıkları tırlara yükleyerek İstanbul ve Bursa başta olmak üzere batı illerine sevk ediyor.

Araçlara yüklenen hayvanlar, Tarım ve Orman Müdürlüğüne getirilerek sağlık, küpe ve evrak kontrolünün ardından yola çıkarılıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muş'ta yaklaşık 20 bin büyükbaş ve 25 bin küçükbaş hayvan sevkıyatının yapılacağını söyledi.

Bu sevkıyatın il ekonomisine yaklaşık 275 milyon lira katkı sağlayacağını belirten Aydın, "Kurbanları göndermeden aşılarının yapılıp yapılmadığını, sağlıklı olup olmadıklarını, kurbanlığa elverişli olup olmadıklarını kontrol ediyoruz." dedi.

Hayvan sahiplerinden Nuri Akdeniz ise, 19 kurbanlığı İstanbul'a götürmek için tıra yüklediğini söyledi.

Bu yıl hayvan sayısının geçen seneye göre daha az olduğunu vurgulayan Akdeniz, "Dişi hayvan yasak olduğu için hayvan sayısı az. Son 2-3 senedir havyan maliyetleri çok yükseldi. Kurban pazarında kimse bu fiyatlara yanaşamıyor. Yaklaşık 30-35 saatte İstanbul'a gidiyoruz." diye konuştu.