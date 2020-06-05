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Başpehlivanlar, Kırkpınar güreşlerinin durumunu değerlendirdi

Başpehlivanlar, Türkiye Güreş Federasyonunun (TGF), 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin durumuyla ilgili bugün yapacağı toplantı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Başpehlivanlar, Kırkpınar güreşlerinin durumunu değerlendirdi
05.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:59

Başpehlivanlar, Türkiye Güreş Federasyonunun (TGF), 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin durumuyla ilgili bugün yapacağı toplantı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

2009 ve 2010 Kırkpınar Başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok spor organizasyonu gibi güreş sezonunun da başlayamadığını ifade etti.

Salgının azalmasıyla normalleşme sürecine girildiğini, evde antrenman yapan pehlivanların da çayıra çıkma şansı yakaladığını anlatan Yeşil Yeşil, evde kaldıkları 3 aylık sürede sınırlı çalışma yapabildiklerini vurguladı.

Pehlivanların kondisyon ve psikolojik olarak Kırkpınar'a hazır olmadığının altını çizen Yeşil Yeşil, "Bence eylüle kadar pehlivanlara süre verilmeli. Şimdiye kadar pehlivanlar evde yattı, çok sınırlı çalışma yapabildi. Daha yeni yeni çayıra çıkıldı ve yağlı antrenmanlara başlandı. Tabii ki tüm pehlivanlar gibi ben de Kırkpınar'ın yapılması taraftarıyım. Ama sağlık şartları yerine getirilmeli, virüs tehlikesi ortadan kalkmalı." diye konuştu.

Yeşil Yeşil, koronavirüs tehlikesi ortadan kalksa bile pehlivanların Kırkpınar'a hazırlanması için en az 2 ay süre geçmesi gerektiğini, kondisyonsuz Kırkpınar'a gelen pehlivanın sakatlık yaşayabileceğini belirtti.

Usta güreşçi, tüm pehlivanların Kırkpınar hakkında çıkacak kararı beklediklerini sözlerine ekledi.

- "Güreşlerin yapılması için önce virüs tehlikesi geçmeli"

2004, 2007, 2008 ve 2016 yılları Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Ordulu Recep Kara ise koronavirüs salgını nedeniyle herkes gibi uzun bir süre evde izole şekilde tedbir aldığını anlattı.

Bu sürede güreşçilerin kilo aldıklarını ve psikolojilerinin bozulduğunu belirten Kara, şöyle devam etti:

"Ben yakın bir arkadaşımı virüsten kaybettim, haliyle insanın psikolojisi bozuluyor. O nedenle güreşlerin yapılması için önce bu virüs tehlikesinin geçmesi gerekir. Güreş, futbol gibi değil. Sıcağın altında, 180-190 nabız atışıyla, pehlivanın rakibiyle teri terine, nefesi nefesine karışıyor. Allah korusun orada bir pehlivanda virüs olsa, bu sadece pehlivanlara bulaşmakla kalmaz, yağcıya, antrenöre, seyirciye, herkese bulaşabilir."

"Karantina süreci olmadan pehlivanlar çayıra çıkamaz"

Başpehlivan Serhat Balcı da salgın nedeniyle pehlivanların düzenli şekilde antrenman yapamadığını ifade etti.

Kırkpınar güreşlerinin tedbirler alınarak yapılabileceğine işaret eden Balcı, şöyle konuştu:

"Seyircisiz yapılabilir güreşler. Televizyon ve sosyal medyadan yayınlanabilir. Güreşseverlere her türlü ulaşır. Seyircisiz olması pehlivan için zor olabilir ama bu süreçte buna razı gelmek zorunda. Sağlık tedbirleri açısından güreşlerden önce tüm pehlivanlar 15 gün Edirne'de karantinada kalmalı ve sağlık ekiplerince kontrol edilmeli. Karantina süreci olmadan pehlivanlar çayıra çıkamaz."

Başpehlivan Orhan Okulu, Kırkpınar'a savaşlar da dahi ara verilmediğinin altını çizerek, "Kırkpınar, tarihimizin bir geleneği aynı zamanda. Buna ara vermememiz gerekiyor. Gerekli önlemler alınarak bu yıl da devam etmesini isterim. Pehlivanlar bu süreçte az antrenman yaptı, antrenman eksikleri var ama güreş tarihi iki ay daha ileriye atılırsa Kırkpınar yapılmalıdır." diye konuştu.

Başpehlivan Fatih Atlı da yüzyıllardır devam eden Kırkpınar'ın düzenlenmesinden yana olduğunu dile getirdi.

Koronavirüse karşı önlem alınarak güreşlerin yapılabileceğini ifade eden Atlı, "Tüm pehlivanlar belki güreşemez ama üst boylarda güreşler yapılmalıdır. Güreşler ağustos ve eylül aylarında sosyal mesafe kuralına uyularak seyircili şekilde yapılabilir." dedi.

Başpehlivan İsmail Balaban, antrenmanlarını sürdürdüğünü belirterek, "Güreşlerin yapılmasından yanayım. Yıllardır süren bir geleneği devam ettirmeliyiz. Gerekli kontroller yapılarak çayıra çıkabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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