Başkentte evlenecek çiftlerden talep edenlere ücretsiz "SMA taraması" yapılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Başkent Üniversitesi arasında, evlenecek çiftlere yönelik ücretsiz Spinal Muskuler Atrofi (SMA) taraması yapılması için protokol imzalandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Başkent Üniversitesi arasında, evlenecek çiftlere yönelik ücretsiz Spinal Muskuler Atrofi (SMA) taraması yapılması için protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, protokol imza törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal katıldı.

Yavaş, törendeki konuşmasında toplum sağlığının korunması için, evlenecek çiftlere yeni bir sağlık desteği hizmeti sunmaya karar verdiklerini belirterek bu kapsamda çeşitli araştırmalar yaptıklarını ifade etti.

Tetkikler yapılarak SMA hastalığının henüz evlenmeden tespit edilip çaresinin aranması için Başkent Üniversitesi ile iş birliği yapmaya karar verdiklerini aktaran Yavaş, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Rektör Haberal ise SMA'nın tanısıyla birlikte tedavi imkanlarının da bulunduğuna işaret ederek, "Tedavi de oldukça pahalı. SGK, devletimiz de bu konuda çalışıyor. Tanının öncelikli olarak yapılması, tedavi olanaklarımızı da kolaylaştıracak bir yöntem. Büyükşehir Belediyesinin en önemli katkısı daha tanı aşamasında. Çok büyük fedakarlık ve büyük bir öncülüğü gerçekleştiriyorlar. Bu bir toplumsal proje." değerlendirmesinde bulundu.

Talep eden herkes ücretsiz yararlanabilecek

İmzalanan protokol ile Ankara genelinde evlilik hazırlığında olup talep eden çiftlerden birinin SMA hastalığına karşı ücretsiz DNA taraması yapılacak.

SMA testiyle hastalık nedeni olan genlere ait olası değişiklikler belirlenecek. Başkent Üniversitesi, öncelikli olarak çiftlerden erkek olanlara yapılacak tarama sonucunda, genlerde delesyon saptanan çiftlere genetik muayene ve genetik danışmanlığı da ücretsiz sağlayacak.

Tarama hizmetinden Ankara mücavir alan sınırları içerisinde resmi nikah hazırlığında olan bütün vatandaşlar yararlanabilecek.

Evlenecek çiftler, nikahlarını ilçe belediyelerinde yaptıracak olsalar bile Ankara Büyükşehir Belediyesine resmi olarak belgelerini ibraz ederek, hizmetten ücretsiz faydalanabilecek.

Protokol, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülüp onaylanmasının ardından resmiyet kazanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap