29.09.2019 11:33

- Başkent'te İtfaiye Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası nedeniyle Başkent'te çeşitli etkinlikler düzenliyor.

İtfaiyecilik mesleğini vatandaşlara tanıtmak amacıyla fotoğraf sergisinden yangın söndürme tatbikatlarına kadar çok sayıda etkinlik 7'den 70'e Başkentlilerle buluşuyor.

Miniklere yangın söndürme eğitimi

İtfaiye Haftası kapsamında Ankara İtfaiyesi'nin İskitler'deki merkezini ziyaret eden minik öğrenciler; cadde ve sokaklarda hızla geçen kırmızı renkli araçları, yanıp sönen lambaları ve siren sesleriyle tanıdıkları, oyuncak olarak bildikleri itfaiyeci abileri ve ablalarıyla tanıştılar.

Merkezde miniklere yangınların çoğu zaman dikkatsizlik ve ihmal sonucu meydana geldiği, ateş ve ateş kaynaklarından uzak durmaları gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı. İtfaiye eğitmenleri özellikle yangılara neden olabilecek kibrit, çakmak ve benzeri ateş kaynakları ile ocak, soba, elektrikle çalışan araç ve gereçlerden uzak durulması konusunda minikleri bilgilendirdi.

"Geleceğin İtfaiyeciliği Parkuru"nda engel parkurundan geçen ana okul ve ilkokul öğrencileri, yangın söndürme tatbikatının dışında tırmanma duvarına tırmanarak iftaiyecilik mesleğini yakından tanıma fırsatı buldular.

Gaziler unutulmadı

Ankara İtfaiyesi, İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun 305. yılı nedeniyle düzenlenen kutlama programı kapsamında gazileri de unutmadı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu ve çok sayıda itfaiyeci, Gaziler Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek, tedavileri devam eden gazilerle bir araya geldi.

İtfaiyeciliğin dünü ve bugünü

Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde "İtfaiye Haftası Fotoğraf Sergisi" açılırken, 15 Temmuz Milli İrade Kızılay Meydanı Güvenpark'ta kurulan İtfaiye standında vatandaşlara itfaiyecilik mesleği tanıtılıyor.

Ankara İtfaiyesi'nin en eski araçlarıyla günümüz araçlarının yer aldığı Güvenpark'ta K-9 Arama Kurtarma köpeklerinin gösterileri de Başkentliler tarafından büyük ilgi görüyor.

1 Ekim tarihine kadar devam edecek etkinlikler kapsamında çocuklara çanta ve boyama kitabı armağan edilirken, İtfaiyecilik mesleğini itfaiyecilerden dinleyen vatandaşlardan Ahmet Nazlan, "Ankara İtfaiyesi çok iyi çalışıyor. Allah çalışanlarına kolaylık versin" derken, Turgay Ömeroğlu adlı bir başka vatandaş da şahit olduğu bir trafik kazasını şu sözlerle anlatıyor:

"Bir gün babamla birlikte şehir trafiğinde bir trafik kazasına şahit olduk. Araç içinde sıkışan insanlar vardı. Kısa zamanda olay yerine gelen itfaiye ekibi araçları keserek, araç içinde sıkışanları kurtardı. Ben o zaman itfaiyenin yangınlar dışında insanların birçok konuda yardımına koştuğunu gördüm.

Kaynak: İHA