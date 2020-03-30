Başkent'te 2 konak yandı Başkent'te 2 konak yandı Ankara'nın Altındağ İlçesinde bulunan 2 eski konak çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Başkent'te 2 konak yandı

ANKARA - Ankara'nın Altındağ İlçesinde bulunan 2 eski konak çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Anafartalar Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde bulunan eski bir konakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyüdü ve bitişiğinde bulunan boş konağa da sıçradı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun süren çalışmalarının ardından yangını kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle büyük hasar gören 2 konak ise kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA