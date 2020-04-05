Başkan Zorluoğlu, koronavirüsle mücadele çalışmalarını değerlendirdi
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Murat Zorluoğlu, Türkiye, Trabzon, Güncel

Başkan Zorluoğlu, koronavirüsle mücadele çalışmalarını değerlendirdi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent genelinde yürüttükleri çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

05.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:40
Başkan Zorluoğlu, koronavirüsle mücadele çalışmalarını değerlendirdi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent genelinde yürüttükleri çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye genelinde sürdürülen tedbirleri Trabzon'da disiplinli bir şekilde uyguladıklarını, aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi olarak ilave önlemler aldıklarını belirtti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ek genelge ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Zorluoğlu, "Sayın Valimizin başkanlığında İl Pandemi Kurulumuzu, sonra İl Hıfzıssıha Kurulunu topladık. Kararların alanda uygulanması ile ilgili tedbirlerimizi planladık. Bu manada belirtilen istisnalar hariç şehrimize giriş çıkışlar kapatıldı. Yine 20 yaş altı gençlerimizin sokağa çıkma yasağı ile ilgili kararlar alındı. Pazar yerlerine ilave tedbirler alma, alanda zabıtamızın ve kolluk kuvvetlerimizin daha görünür bir şekilde bulunması ve yasağı ihlal edenlerle ilgili adli ve idari işlem yapılması hususunda da mutabakata vardık." ifadesini kulandı.

Zorluoğlu, vatandaşların belediye otobüslerine ve dolmuşlara maske ile binmeleri şartı getirildiğine işaret ederek, halkın alınan tedbirlere ve kurallara her geçen gün daha da fazla uyduklarını gözlemlediklerini vurguladı.

Bu rağmen halen arzu edilen seviyede olunmadığına dikkati çeken Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Halen daha bu işin ciddiyetini tam olarak algıladığımızı ve ona göre hareket ettiğimizi söyleyemeyiz. Pazar yerlerinde, marketlerde, halkın toplu olarak bulundukları yerlerde sosyal mesafe dediğimiz üç adım kuralını uyguladığımızı söyleyemeyiz. O manada ciddi bir kararlılığa ihtiyaç var. Biz de alanda hem güvenlik kuvvetlerimiz hem de zabıta ekiplerimizle bu sosyal mesafenin korunması, maske takılması gereken yerlerde maskenin takılması ve buna benzer tedbirlere uyulup uyulmadığını da özenle denetleyeceğiz. Bundan sonra denetimlerimiz biraz daha artacak."

Zorluoğlu, kendisinin de semt pazarlarında incelemelerde bulunduğunu ve ücretsiz maske dağıtımına eşlik ettiğini ifade ederek, otobüs ve dolmuşlarda vatandaşlara maske dağıtımını sürdüreceklerini bildirdi.

İlerleyen günlerde gıda yardımı konusunda çalışmalarının olacağına işaret eden Zorluoğlu, "Bu süreçte işini kaybeden veya ücretsiz olarak izne ayrılmak zorunda kalan mağdur durumdaki vatandaşlarımıza öncelik vereceğiz. Onları bulacağız ve yardımları da Allah'ın izniyle onlara yapacağız. Bunu bir kez yapmayacağız. Bu süreç devam ettiği sürece biz de yardımlarımıza devam edeceğiz. Çok sayıda hayırsever vatandaşlarımız da bize destek oluyor. Tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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