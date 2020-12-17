Başkan Yalçın: "Soru cevap değil yönetime katılma programı"
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Başkan Yalçın: "Soru cevap değil yönetime katılma programı"

17.12.2020 12:21 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:25
Başkan Yalçın:

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 'Başkan Beyaz Masada' uygulamasının vatandaşın yönetime katılma programı olduğunu söyledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 'Başkan Beyaz Masada' uygulamasının vatandaşın yönetime katılma programı olduğunu söyledi.

Başkan yardımcılarıyla 19. kez takipçilerinin karşısına geçen ve sosyal medya hesabından gelen soruları cevaplandıran Başkan Yalçın, önemli bir uygulama gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, "Bu program sıradan bir soru cevap programı değil. Buradan gelen istek ve talepler, görüş ve öneriler bizim için önem arz ediyor. Yaptığımız ve yapacağımız işlere yön veriyor. Bu bakımdan sadece soru cevap programı olarak değil, vatandaşımızın yönetime katılma programı olarak görüyorum" dedi.

Son dönemde yapılan belediye faaliyetleri hakkında kısa bilgiler de veren Başkan Yalçın, Millet Bahçesi ve Zincidere Göleti gibi önemli projelerin son durumunu anlattı. Ayrıca Altıntepe Camii'nin altında yepyeni bir kütüphane yapacaklarının müjdesini veren Başkan Yalçın, Halef Hoca Mezarlığı'nda oluşturulan 500 adet mezarın da Ocak ayı içerisinde satışa sunulacağını dile getirdi. Programda vatandaşlardan gelen istek ve görüşleri de değerlendiren Başkan Yalçın, Ali Dağı Füniküler Hattı, kentsel dönüşüm, park-bahçe, toplu taşıma, ekmek büfesi, spor sahaları, bilet dolum gişesi gibi çeşitli konularda gelen soruları cevapladı. Yapılan çalışmalardan dolayı tebrik ve teşekkür mesajlarının da geldiği programda özellikle geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarına yönelik olarak açık hava görsellerinde yayınlanan 'minnettarız' ilanları için çok sayıda teşekkür mesajı paylaşıldı.

Başkan Yalçın programın sonunda da Develili ünlü halk ve Hakk aşığı Seyrani'nin bir dörtlüğünü okuyarak veda etti. - KAYSERİ

Başkan Yalçın: 'Soru cevap değil yönetime katılma programı'
Başkan Yalçın: 'Soru cevap değil yönetime katılma programı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 12:39:03. #1.14#
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