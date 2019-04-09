Başkan Utku Gümrükçü Görevine Başladı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 62,08 oy oranıyla belediye başkanlığına seçilen Utku Gümrükçü, mazbatasını ilçe seçim kurulundan aldı, ardından göreve başladı.

Çiğli'de, resmi olmayan sonuçlara göre 444 sandıkta kullanılan oyların yüzde 62,08'si alan 75 bin 697 oyu alarak belediye başkanı seçilen Başkan Utku Gümrükçü ve seçilen meclis üyeleri, mazbatalarını Çiğli İlçe Seçim Kurulu Başkanı Bayram Yılmaz'dan teslim aldı.

Coşkulu partililer eşliğinde Çiğli Belediyesi'ne gelen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'yü, bir önceki dönemin belediye başkanı Hasan Arslan kapıda karşıladı, ardından başkanlık makamına geçildi. Başkan Utku Gümrükçü, Arslan'a hizmetleri için teşekkür ederek çiçek takdim etti. Eski Başkan Hasan Arslan da, yeni Başkan Gümrükçü'yü seçimlerdeki başarısından dolayı kutlayarak çiçek takdim etti. Devir teslim törenine; CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, İYİ Parti Çiğli İlçe Başkanı Hasan Şahin, yeni meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Utku Gümrükçü, yaptığı konuşmada, "Bu bir bayrak yarışı; belediyecilik de hizmet yarışıdır. Bugüne kadar CHP çatısı altına siyaset yaptık; ancak bugün itibariyle bir kamu görevlisi olarak vatandaşa hizmet için 7/24 çalışacağız. 1999 yılından beri önce Tevfik Alyanak, sonra Ensari Bulut ve Metin Solak ardından Hasan Arslan ile birlikte hizmetlerin üstüne koydukça koyduk. Çiğli'yi İzmir'in göz bebeği ve kuzeyin parlayan yıldızı haline getirdik. Şimdi bu beş senede Çiğli halkının katılımıyla, değişimi, gelişimi ve geleceği planlayarak yöneteceğiz" dedi

Çiğli Belediyesi'nin önceki belediye başkanı Hasan Arslan da, "5 yıl Çiğli halkına sosyal demokrat belediye başkanı olarak hizmet verdim. 1999'dan beri Çiğli'yi CHP'li başkanlar yönetmektedir. Değerli partili arkadaşım bu göreve talip olmuş ve büyük oy farkıyla seçimi kazanmıştır. Kendisini hepinizin huzurunda kutluyorum. Bu bir görev değişimi olayıdır. Ne mutluyuz ki partili arkadaşıma devrediyoruz. 5 yıl Utku Gümrükçü başkanımız da dolu dolu hizmet edecektir. Kendisine başarılar diliyorum" diye aktardı. - İZMİR

Kaynak: İHA