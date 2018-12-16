Başkan Togar'dan Yoğun Hafta Sonu Mesaisi

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, yoğun temposunu hafta sonu da sürdürerek ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Tekkeköy'ün her noktasında çalışmaların aralıksız devam ettiğine dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "ilk günkü aşkla ilçemize hizmet etmek için gece gündüz mesai kavramı gözetmeksizin çalışmaya ve hizmet üretmeye devam ediyoruz" dedi.

İlçenin ulaştığı son noktayı hatırlatan Başkan Togar, "4,5 yıl öncesi ile bugünü mukayese ettiğimizde ulaşmış olduğumuz başarıyı görmemek mümkün değildir. Gerçek manada ilçemizin çehresini değiştirmeyi başardık. Tabi yapacak daha çok işimiz var. Bize bu görevi layık gören halkımızı hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmadık, uğratmayacağız da. İlçemizi bugünkü ulaşmış olduğumuz noktadan daha da ilerilere taşımak için tüm Tekkeköy Belediyesi ailesi olarak dur durak bilmeden çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Her zamanki gibi ilçemizde devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Bu gün gezdiğimiz birçok noktadaki çalışmalarımızın farklı bir önemi var. Bunlar özellikle birçok mağduriyeti ortadan kaldıran öncelik sıralamasında birinci sıralarda yer alan çalışmalarımızdır" diye konuştu.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Togar, "Birçok mağduriyeti ortadan kaldırmaya yönelik yürüttüğümüz çalışmalara baktığımızda bunlar; İlk olarak Kirazlık Mahallemizde öğrencilerimiz için çile olan öğrencilerimizin okula gidip gelebilecekleri ve servislerin bekleyeceği yolumuzdaki sorunu çözüyoruz. Artık öğrencilerimizin ve servislerin sorununu ortadan kaldırarak trafik ve öğrencilerimizin, yayaların rahat bir şekilde hareket etmelerini sağlıyoruz. Ayrıca Kirazlık mahallemiz Kamuran Çelik İlk Ortaokulumuzun önünde karayollarının yürütmüş olduğu çalışmalar neticesinde öğrencilerimizin karayoluna çıkmadan gidecekleri bir yol yaptık. Yine önünde büyük bir park alanımız var. Orkide sokağın hemen yanına park ve bir çocuk oyun alanı kazandırmak için çalışma başlattık. Yolumuzun aydınlatmasını da yaparak bölgedeki birçok sorunu bir kalemde çözmüş olacağız. Yine Kirazlık Mahallemizde yapmış olduğumuz imar çalışması sonrasında belirlemiş olduğumuz alana çocuk oyun alanı ve park kazandırma adına çalışmalarımızı başlattık. Böylelikle buradaki park ve çocuk oyun alanı sorununu çözmek adına ilk adımı atmış olduk. Bölgede ilk ve tek olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksimizin etrafında peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarımıza başladık. Altyapı, kanalizasyon, aydınlatma, kaldırım ve beton yol çalışmalarımızın ardında örnek spor kompleksimizin etrafında çit ve diğer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu saydığımız ve yerinde tespitlerini yaptığımız çalışmalarımız birçok mağduriyeti ve sıkıntıyı ortan kaldıran önemli hizmetlerdir. Bu ve bu gibi çalışmalarımıza daha da hız katarak bugün olduğu gibi bugünden sonrada daha yoğun tempo ile devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN