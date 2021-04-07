Başkan Sengel, Kılıçdaroğlu'ndan açılış sözü aldı
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Başkan Sengel, Kılıçdaroğlu'ndan açılış sözü aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Sengel, Kılıçdaroğlu'ndan açılış sözü aldı

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, açılışa hazırlanan "Efes Tarlası Yaşam Köyü" projesi için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partililerle görüştü.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, açılışa hazırlanan "Efes Tarlası Yaşam Köyü" projesi için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partililerle görüştü. CHP Lideri, proje açılışını yakın bir tarihte bizzat kendisinin yapmasından mutluluk duyacağını söyledi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Efes Tarlası Yaşam Köyü" projesi için Ankara'nın yolunu tuttu. Başkan Sengel, temasları kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile genel merkezde bir görüşme yaptı.

Başkan Sengel burada, tarımla ilgili projesini Kılıçdaroğlu'na anlattı. Sengel'i ilgiyle dinleyen Kılıçdaroğlu, proje açılışını yakın bir tarihte bizzat kendisinin yapmasından mutluluk duyacağını belirtti. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile ayrıca tarım ve gıda üzerine sohbet yaptı.

Selçuk Belediye Başkanı, tarım ve gıda alanında yaşanan sorunlara dair çözümler sunan "Efes Tarlası Yaşam Köyü" projesi için ayrıca, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve CHP Tarım Politikaları Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal ile de görüşmeler gerçekleştirdi. - İZMİR

Başkan Sengel, Kılıçdaroğlu'ndan açılış sözü aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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