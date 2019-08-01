Başkan Semih Esen, ABB Başkanı Tütüncü'yü ağırladı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Akdeniz Belediyeler Birliği(ABB) ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü makamında ağırladı. Esen,"Birliğin çalışmaları Antalya'mız için son derece önemlidir." dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ABB)ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile Birlik Genel Sekreteri Süreyya İşeri ve Birlik Danışmanı Adlıhan Dere'yi makamında ağırladı.

ABB'nin 1978 yılında kurulduğunu ve 41 yıldır bölgede belediyelerin ortak sorunları ile ilgili çözüm odağı olarak çalıştığını ifade eden Tütüncü, "ABB olarak bölgede belediyelerin sorunlarının çözümü için önerilerde bulunuyor, insan kaynağını çok daha donanımlı hale getirmeleri noktasında özveriyle çalışıyoruz. Sizin gibi büyük ilçelerindeki Belediye Başkanlarımızın katlı ve destekleri Belediyeler Birliğimizi güçlendirmeye önemli katkı sağlayacaktır. Daha önceki başkanlarımızın açtığı yolda, onlardan aldığımız emaneti daha da ilerilere taşımanın gayreti içindeyiz. Önümüzdeki 5 yıllık zaman zarfında Konyaaltı halkına başarılı hizmetler yapacağınıza inancımız tamdır." dedi.

Başkan Semih Esen ise şöyle konuştu, en önemli ortak noktalarının ortak kitleye hizmet etmek olduğunu belirterek,"Konu bu olunca her türlü ideolojinin, her türlü farklılığın üstünde bir ortaklaşmışlık sağlamış oluyoruz. Siz bunlardan bir tanesinin başkanısınız, Akdeniz Belediyeler Birliği. Hangi partiden seçilirse seçilsin bir çok belediyenin üye olduğu birliğin başındasınız. Belediyemiz de bu birliğin üyesi. Akdeniz Belediyeler Birliği bizim Türk kültüründe her zaman olan uzlaşma, imece, hoşgörü, tolerans ortak bir ürün çıkarma ve yardımlaşma gibi unsurların yerel düzeydeki bir örneğidir. Sizin gibi genç bir belediye başkanının bu işi başarıyla yürüttüğünü biliyorum. İnşallah bundan sonra aynı çatı altına beraberce birlikte çalışacağız. Sonuçta Antalya'mız kazansın, bizlerin amacı bu."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Semih Esen, Başta Hakan Tütüncü olmak üzere beraberindeki heyete teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA