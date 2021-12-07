Başkan Seçer, Silifke'de Esnaf ve Muhtarlarla Buluştu

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke ilçesine yaptığı ziyarette esnafı gezerek "hayırlı işler" dileğinde bulundu. Esnaf gezisinin ardından Başkan Seçer, Silifke Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen kaynaşma etkinliğinde muhtarlar ve eşleri ile bir araya geldi. Başkan Seçer, "Benim için muhtar, memleket vazifesini yapan bir kamu görevlisidir. Onun oyunun rengi, kime oy verdiği benim için önemli değildir" diye konuştu.

"Ülkemizi çok seviyoruz"

Esnaf gezisinde vatandaşların ilgisiyle karşılanan Başkan Seçer, ziyaret boyunca esnafla sohbet etti. Başkan Seçer'in esnaf gezisine CHP Silifke İlçe Başkanı Bünyamin Uçar ile İYİ Parti Silifke İlçe Başkanı Medine Gürbüz İslim de eşlik etti. Esnaf ziyaretinin ardından Başkan Seçer, Silifke Muhtarlar Derneği'nin düzenlediği etkinliğe katıldı. Etkinlikte; Başkan Seçer'in yanı sıra Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, CHP Silifke İlçe Başkanı Bünyamin Uçar ve Silifke Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Temur yer aldı.

Konuşmasına muhtarları ve eşlerini selamlayarak başlayan Başkan Seçer, bir aile ortamında bulunduğunu belirterek, "Allah kimsenin ailesinin huzurunu bozmasın. Türkiye bizim büyük ailemiz. Mersin bizim ailemiz. Silifke, Mersin'e göre biraz daha küçük ailemiz. Bu değeri, bu bilinci hepimizin yüreğinde hissetmesi lazım. Önce vatan, millet sevgisi. Ülkemizi çok seviyoruz" dedi.

"Benim için muhtar, memleket vazifesini yapan bir kamu görevlisidir"

Demokrasi vurgusuyla konuşmasını sürdüren Başkan Seçer, şu ifadelere yer verdi:

"Sizlerle iş birliği olmadığı bir noktada bizim iyi, etkin, yerinde ve kaliteli hizmet yapmamız mümkün değil. 2, 5 yıldır Belediye Başkanıyım. İlk göreve geldiğimde de söyledim, şimdi de söylüyorum. Benim için muhtar, memleket vazifesini yapan bir kamu görevlisidir. Onun oyunun rengi, kime oy verdiği benim için önemli değildir. Dün ne ise bugün de düşüncelerim değişmemiştir. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Bizler seçim geldiği zaman bir siyasi partinin bayrağı altında yarışa gireriz ama seçildikten sonra hepimiz bu memleketin belediye başkanıyız ya da muhtarlarıyız. Bu bilincimiz devam ettiği sürece bu memlekette kavga, gürültü, çekişme olmaz. Bu mücadeleler güzellikleri ile kalır. "

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok da yaptığı konuşmada, muhtarlar ve eşlerine selamlarını iletti. Silifke Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Temur ise tüm muhtarlar ve eşleri ile bir arada olmak istedikleri için böyle bir etkinlik organize ettiklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 7. 12. 2021 09: 26: 40

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