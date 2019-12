Başkan Say'dan rehabilitasyon merkezine ziyaret

03.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:20

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Edremit Özel Ulaş Başar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.



Özel Ulaş Başar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Metin Yeşilbaş ve öğretmenler tarafından karşılanan Başkan Say, veliler ve öğrencilerle bir araya geldi. Bir süre çocuklarla oyunlar oynayan Başkan Say, daha sonra çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Akabinde merkezin bölümlerini gezen Başkan Say, Müdür Yeşilbaş'tan da merkezin fiziki yapısı ve çocukların durumu ile ilgili bilgiler aldı.



Ziyareti esnasında bir takım mesajlar da veren Başkan Say, belediye olarak her zaman engelli ve dezavantajlı vatandaşların yanında olduklarını belirtti. Herkesin birer engelli adayı olduğunu ifade eden Say, "Hepsi çocuklarımız, onlar için ne yaparsak az. Bütün vatandaşlardan aynı duyarlılığı bekliyorum. Çocuklarımızı ziyaret etmemiz bize mutluluk ve gurur verdi. Belediye olarak çocuklar için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız" dedi.



Ziyaret, Başkan Say'ın merkez önünde öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - VAN

Kaynak: İHA